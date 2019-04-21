Звезда «Дома-2» Оксана Ряска переехала жить к своему новому мужчине
Бывшая участница телешоу «Дом-2» Оксана Ряска переехала жить в дом к своему новому избраннику. Оказывается, новый мужчина телезнаменитости старше ее на 14 лет.
Не секрет, что несколько месяцев назад Оксана Ряска решила отправиться покорять Соединенные Штаты Америки, где находится по сегодняшний день. Судя по последним сведениям, у нее это весьма неплохо выходит.
Считанные минуты назад в Интернете появилось очередное интервью с девушкой, в котором она рассказала, где планирует работать, а также кто именно поддерживает ее в Штатах, ведь, как известно, пробиваться в Америке не так уж и просто.
По словам Ряски, ей посчастливилось познакомиться с девушкой, с которой они решили запустить совместное шоу на одной из станций, где вещают на русском языке.
К слову, факт того, что на работу Ряску берут официально, позволит ей сделать не туристическую визу, а рабочую. Сейчас ей уже не нужно снимать квартиру, ведь она переехала жить к своему новому мужчине, который, кстати, тоже родился в России.
Как утверждает звезда «Дома-2», ее избранник живет в Америке больше 30 лет. Раньше мужчина был женат, и у него даже есть дети – 12-летняя девочка, которая на данный момент проживает с матерью, сообщает Dom2Life.
Не секрет, что несколько месяцев назад Оксана Ряска решила отправиться покорять Соединенные Штаты Америки, где находится по сегодняшний день. Судя по последним сведениям, у нее это весьма неплохо выходит.
Считанные минуты назад в Интернете появилось очередное интервью с девушкой, в котором она рассказала, где планирует работать, а также кто именно поддерживает ее в Штатах, ведь, как известно, пробиваться в Америке не так уж и просто.
По словам Ряски, ей посчастливилось познакомиться с девушкой, с которой они решили запустить совместное шоу на одной из станций, где вещают на русском языке.
«Мы с коллегой будем обсуждать различные женские темы и говорить о наболевшем», – объяснила экс-участница проекта.
К слову, факт того, что на работу Ряску берут официально, позволит ей сделать не туристическую визу, а рабочую. Сейчас ей уже не нужно снимать квартиру, ведь она переехала жить к своему новому мужчине, который, кстати, тоже родился в России.
Как утверждает звезда «Дома-2», ее избранник живет в Америке больше 30 лет. Раньше мужчина был женат, и у него даже есть дети – 12-летняя девочка, которая на данный момент проживает с матерью, сообщает Dom2Life.
«Он знает, как тяжело пробиваться в Штатах, поэтому во всем меня поддерживает», - отметила Оксана Ряска.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:51