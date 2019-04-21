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Звезда «Дома-2» Оксана Ряска переехала жить к своему новому мужчине

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Оксана Ряска переехала жить в дом к своему новому избраннику. Оказывается, новый мужчина телезнаменитости старше ее на 14 лет.

Звезда «Дома-2» Оксана Ряска переехала жить к своему новому мужчине

Не секрет, что несколько месяцев назад Оксана Ряска решила отправиться покорять Соединенные Штаты Америки, где находится по сегодняшний день. Судя по последним сведениям, у нее это весьма неплохо выходит.

Считанные минуты назад в Интернете появилось очередное интервью с девушкой, в котором она рассказала, где планирует работать, а также кто именно поддерживает ее в Штатах, ведь, как известно, пробиваться в Америке не так уж и просто.

По словам Ряски, ей посчастливилось познакомиться с девушкой, с которой они решили запустить совместное шоу на одной из станций, где вещают на русском языке.

Звезда «Дома-2» Оксана Ряска переехала жить к своему новому мужчине

«Мы с коллегой будем обсуждать различные женские темы и говорить о наболевшем», – объяснила экс-участница проекта.

К слову, факт того, что на работу Ряску берут официально, позволит ей сделать не туристическую визу, а рабочую. Сейчас ей уже не нужно снимать квартиру, ведь она переехала жить к своему новому мужчине, который, кстати, тоже родился в России.

Как утверждает звезда «Дома-2», ее избранник живет в Америке больше 30 лет. Раньше мужчина был женат, и у него даже есть дети – 12-летняя девочка, которая на данный момент проживает с матерью, сообщает Dom2Life.

«Он знает, как тяжело пробиваться в Штатах, поэтому во всем меня поддерживает», - отметила Оксана Ряска.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:51

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