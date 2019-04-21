Прикованная к креслу спортсменка Мария Комиссарова рассказала о второй беременности

В ходе тренировки на Олимпиаде, проходившей в Сочи в 2014 году, Комиссарова получила перелом позвоночника, вследствие чего уже пять лет передвигается посредством инвалидной коляски. За это время спортсменка вышла замуж, родила сына и снова забеременела. Из нового интервью стало известно, что ее супруг надеялся на второго ребенка, поэтому отреагировал на новость спокойно. Для Комиссаровой вторая беременность стала более осознанной и сейчас все складывается идеально, поскольку дети окажутся разнополыми и с маленькой разницей в возрасте. На данный момент Комиссарова живет в Марбелье в Испании, а роды планируются летом.Как отметила спортсменка, из-за живота ей стало труднее пересаживаться на кровать с инвалидной коляски, а также она начала бороться с растяжками. На данный момент сыну Марии Комиссаровой два года, и ему уже сообщили о пополнении в семье.