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Прикованная к креслу спортсменка Мария Комиссарова рассказала о второй беременности

Мария Комиссарова рассказала, как протекает ее вторая беременность, когда она остается прикованной к инвалидной коляске. Спортсменка поделилась, что сама бы не решилась родить второго ребенка, а беременность оказалась для нее сюрпризом.
Прикованная к креслу спортсменка Мария Комиссарова рассказала о второй беременности

В ходе тренировки на Олимпиаде, проходившей в Сочи в 2014 году, Комиссарова получила перелом позвоночника, вследствие чего уже пять лет передвигается посредством инвалидной коляски. За это время спортсменка вышла замуж, родила сына и снова забеременела. Из нового интервью стало известно, что ее супруг надеялся на второго ребенка, поэтому отреагировал на новость спокойно. Для Комиссаровой вторая беременность стала более осознанной и сейчас все складывается идеально, поскольку дети окажутся разнополыми и с маленькой разницей в возрасте. На данный момент Комиссарова живет в Марбелье в Испании, а роды планируются летом.

Как отметила спортсменка, из-за живота ей стало труднее пересаживаться на кровать с инвалидной коляски, а также она начала бороться с растяжками. На данный момент сыну Марии Комиссаровой два года, и ему уже сообщили о пополнении в семье.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:24

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