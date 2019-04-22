Муж Лолиты Дмитрий Иванов поставил ей ультиматум и настоял на уходе со сцены





Исполнительница рассказала, что её здоровье в последнее время стабилизировалось, но муж всё равно против активного графика. Он неоднократно требовал её позаботиться о себе и даже поставил ультиматум. Дмитрий Иванов жалуется, что не видит свою супругу из-за её гастролей, и в праздничные дни Лолита находится на концертах в других городах. Именно из-за этого певица была вынуждена заметно сократить количество своих выступлений, начиная с мая месяца и до конца лета.Сама Лолита объясняет, что активный гастрольный график действительно неблагоприятно сказывается на её здоровье. Из-за этого страдает не только она, но и семейная жизнь. В связи с этим исполнительница приняла ультиматум Дмитрия Иванова и решила больше времени проводить дома.