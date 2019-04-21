Алексей Безус увезёт Милену Безбородову в новую квартиру в Сочи
Участник популярного проекта «Дом-2» алексей Безус заявил, что скоро увезёт Милену Безбородову в Сочи, где уже купил для них квартиру. Молодой человек уверен, что совместная жизнь после телестройки обязательно окажется ничуть ни хуже, чем в стенах реалити-шоу.
Алексей Безус недавно дал небольшое интервью для журнала «Дом-2», в котором признался, что уже купил квартиру в Сочи, куда и собирается увезти Милену Безбородову. Изначально пара рассматривала несколько стран для переезда, но Эстония не подошла из-за нежелания девушки, а вот в Америку ехать не захотел сам Безус.
Кроме того, как признался участник «Дома-2», в Сочи очень благоприятная обстановка для рождения и воспитания детей. Там, со слов Алексея Безуса, нет вредных производств, много солнца и чистый морской воздух.
Алексей Безус недавно дал небольшое интервью для журнала «Дом-2», в котором признался, что уже купил квартиру в Сочи, куда и собирается увезти Милену Безбородову. Изначально пара рассматривала несколько стран для переезда, но Эстония не подошла из-за нежелания девушки, а вот в Америку ехать не захотел сам Безус.
Кроме того, как признался участник «Дома-2», в Сочи очень благоприятная обстановка для рождения и воспитания детей. Там, со слов Алексея Безуса, нет вредных производств, много солнца и чистый морской воздух.