Шелковица полезна для иммунной системы и помогает избавиться от анемии





Этот малокалорийный продукт обладает мочегонным и слабительным эффектом, что может быть полезно для очищения организма. Также ягоды помогут восстановить энергию после умственного или физического труда.Не менее полезными являются листья дерева, которые можно использовать как отвар для лечения ангины и бронхита. Кроме этого, напиток способен снизить сахар в крови, что поможет многим диабетикам. Также сок шелковицы имеет противовоспалительные свойства и поможет в лечении простуды. Однако не следует увлекаться самолечением. В случае болезни лучше проконсультироваться у специалиста. Если есть желание питаться этим продуктом в профилактических целях, тогда необходимо получить рекомендации у диетолога. Самолечение может навредить здоровью и привести к нежелательным последствиям.