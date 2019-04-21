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Врачи назвали 4 ранних симптома развития аневризмы мозга

Врачи назвали 4 ранних симптома, говорящих о начале развития аневризмы мозга. Специалисты отмечают, что данное заболевание очень сложно диагностировать, и обычно люди узнают о нем в самый последний момент, когда критический вред здоровью уже нанесен.
Врачи назвали 4 ранних симптома развития аневризмы мозга

Первый ранний симптом развития аневризмы мозга – это приступы внезапной, сильной и продолжительной головной боли. По словам врачей, такая комбинация факторов может говорить также об инсульте, поэтому сразу необходимо обращаться за помощью. Второй сигнал о том, что происходит развитие аневризмы мозга – это регулярное двоение в глазах и ухудшение зрения в целом. Это происходит из-за того, что болезнь начинает разрастаться и уже мешает зрительному нерву. Опущенные кончики век тоже могут говорить о развитии аневризмы и инсульта.

Слабость и онемение одной стороны тела, рассказывают врачи, также говорят о проблемах в данной области. Это происходит из-за недостаточного кровоснабжения тех или иных частей организма вследствие закупорки сосудов сгустками крови. В случае проявление подобного симптома необходимо сразу вызывать скорую помощь.
Врачи назвали 4 ранних симптома развития аневризмы мозга

Последний ранний признак аневризмы головного мозга – это проблемы с желудком: тошнота, рвота и диарея. Медики отмечают, что в данном случае важно наличие этих проблем вместе с теми, что описаны выше. Например, если у человека резко разболелась голова, а потом началась рвота – это может говорить о наличии серьезных проблем с мозгом.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:42

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