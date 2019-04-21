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Диетолог рассказала о трех правилах легкого похудения

Известный российский диетолог Лора Филиппова рассказала о трех основных правилах, позволяющих добиться легкого похудения. Специалист уверена, что нет никакой необходимости в строгих диетах, достаточно следовать нескольким советам.
Диетолог рассказала о трех правилах легкого похудения

Первое правило – это регулярный и систематический контроль количества употребляемой еды, в том числе подсчет калорий. Это поможет не только получать объем продуктов, необходимый организму, но и более глубоко понимать процесс его насыщения. В рамках этого правила диетолог рекомендует отдавать предпочтение маленьким порциям еды. Лора Филиппова не советует увеличивать объем принимаемой пищи даже в том случае, если на ближайшее время не запланирован еще один «перекус». Специалист отмечает, что для организма куда лучше побыть голодным, чем переваривать большие объемы еды.

Известный диетолог не советует есть в течение дня более трех раз, а также исключать из практики регулярные «перекусы». Если же организму все-таки требуется дополнительный объем пищи вне запланированных подходов – необходимо внимательно подходить к выбору продуктов. Нужно отдавать предпочтение орехам, творогу, овощам и фруктам, йогуртам и кефиру.
Диетолог рассказала о трех правилах легкого похудения

Последнее правило легкого похудения от известного диетолога – это прием сложных углеводов утром, а вечером - акцент на белках. Лора Филиппова уверена: при соблюдении всех этих правил человек сможет терять лишний вес, не прибегая к строгим диетам.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:16

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