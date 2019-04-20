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В MIUI по просьбам пользователей внедрили «плавающий» калькулятор

Разработчики MIUI добавили в список стандартных приложений программной оболочки «плавающий» калькулятор. Необычное решение было обнаружено в закрытой бета-версии ОС для китайского рынка.
В MIUI по просьбам пользователей внедрили «плавающий» калькулятор

MIUI версии 9.4.16 тестируется пользователями из КНР. В интернете появились сообщения о внедрении в оболочку нового калькулятора, который работает по типу приложений для Windows. Он может быть открыт в отдельном окне поверх остальных программ мобильного девайса. Пользователю доступно изменение размера окна, а также контроль его прозрачности для отображения контента в другом приложении, поверх которого вызван калькулятор. Соответствующее нововведение реализовали не случайно, а на основании поступления разработчикам просьб со стороны пользователей мобильных устройств под управлением MIUI.

На сегодня такое необычное решение могут оценить лишь пользователи китайской версии оболочки от компании Xiaomi. Ожидается, что спустя несколько недель после окончания закрытого тестирования будет выпущена публичная модификация прошивки. При положительном отклике со стороны большого числа владельцев девайсов под управлением MIUI плавающий калькулятор может быть отправлен патчем на устройства глобального рынка.



 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:00

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