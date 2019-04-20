Первая жена солиста "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш

В 90-х солист известной группы "Иванушки International" был счастлив в отношениях с Марией Лопатовой, с которой записал сингл “Сахарный”. Несмотря на счастье в гражданском браке, артисты расстались, а точкой в их отношениях стал выкидыш. Лопатова отмечает, что была искренне счастлива с Андреем Григорьевым-Апполоновым, но однажды осознала собственную зависимость от партнера. После выкидыша паре было сложно обсуждать проблему, а артистка и вовсе впала в депрессию. По ее словам, они с музыкантом боялись больше не получить общих детей, что произошло по причине расставания.В интервью изданию Teleprogramma, Мария Лопатова отметила, что запись песни “Сахарный” стала периодом, когда артистка почувствовала себя свободной от отношений и приняла решение жить отдельно от Андрея Григорьева-Апполонова. После первых слухов о расставании она стала пользоваться популярностью у мужчин и выбрала среди претендентов баскетболиста Андрея Кириленко. Несмотря на выкидыш, у артистки родилось трое детей, но она оставила карьеру, посвятив себя семье.