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Первая жена солиста "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш

Первая супруга музыканта Андрея Григорьева-Апполонова Мария Лопатова пережила выкидыш. Артистка отметила, что они оба тяжело проходили через этот период, а вскоре отдалились.
Первая жена солиста "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш

В 90-х солист известной группы "Иванушки International" был счастлив в отношениях с Марией Лопатовой, с которой записал сингл “Сахарный”. Несмотря на счастье в гражданском браке, артисты расстались, а точкой в их отношениях стал выкидыш. Лопатова отмечает, что была искренне счастлива с Андреем Григорьевым-Апполоновым, но однажды осознала собственную зависимость от партнера. После выкидыша паре было сложно обсуждать проблему, а артистка и вовсе впала в депрессию. По ее словам, они с музыкантом боялись больше не получить общих детей, что произошло по причине расставания.

В интервью изданию Teleprogramma, Мария Лопатова отметила, что запись песни “Сахарный” стала периодом, когда артистка почувствовала себя свободной от отношений и приняла решение жить отдельно от Андрея Григорьева-Апполонова. После первых слухов о расставании она стала пользоваться популярностью у мужчин и выбрала среди претендентов баскетболиста Андрея Кириленко. Несмотря на выкидыш, у артистки родилось трое детей, но она оставила карьеру, посвятив себя семье.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:43

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