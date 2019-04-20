Составлен список самых необычных колесных дисков авто на выставке в Нью-Йорке
Эксперты показали самые необычные колесные диски среди моделей, показанных на автосалоне в Нью-Йорке. Все они выделяются достаточно необычным дизайном и привлекают внимание.
Общий стиль экстерьера автомобиля складывается из различных составляющих. Большинство автомобилистов и сотрудников тюнинг-ателье привыкли менять образ представления транспортного средства на дорогах за счет обвесов, антикрыла, иногда замены патрубков выхлопной системы. При этом колесные диски в этом вопросе далеко не всегда получают достаточное внимание ввиду высоких затрат на изготовление уникальных по дизайну образцов и требованиям к безопасности авто. В этом году на выставке в Нью-Йорке появилось множество моделей, которые смогли выделиться среди конкурентов именно благодаря колесным дискам. Издание The Verge представило фото с моторшоу. Porsche 911 Speedster получил 5-лучевые колесные диски, подчеркивающие его спортивный строгий стиль. Дизайнерское решение позволило выставить на всеобщее обозрение тормозные диски с красным акцентом.
Создатели выставочной версии Lincoln Navigator неожиданно представили диски с многослойными лопастями. Это позволило добавить визуальной динамики, а хромированная поверхность наружной части ещё больше усилит этот эффект во время движения авто. Toyota i-Road Concept получила колесные диски с прорезью по силуэту 8-зубчатой шестерни. Дизайнеры отметили таким образом высокую технологичность этого ультракомпактного транспорта, оснащенного инновационными системами. При этом смотрится такое решение достаточно нетривиально, придавая одноместному электрокару вид гибрида футуристического транспорта и классики эры промышленной революции.
Mercedes GLC оснастили колесными дисками, у которых пять перемычек разделены на три зубца. На фоне 3-лучевой звезды логотипа в центре решение выглядит достаточно гармонично. Колеса Cadillac CT5 на первый взгляд кажутся обычными многоспицевыми дисками, однако при внимательном рассмотрении становится заметен сложный рельеф перемычек. Пять лучей разделяются на двойные вилки, а в промежутках между ними расположены «утопленные» планки. Это решение подчеркивает основное дизайнерское решение бизнес-седана – классическая роскошь, дающая новый опыт. Модель получила уникальную технологию помощи водителю и люксовое оформление салона.
Колеса Volkswagen I.D. Buggy получили ярко-зеленый акцент и выполнены в стиле, подчеркивающем готовность авто к преодолению сложных условий бездорожья. Mercedes AMG GT 63S получил колеса с семью лучами, расходящимися двойной вилкой. Подобное решение смотрится достаточно необычно на этом седане. Такие диски привлекут внимание во время стоянки, а на дороге авто выделится благодаря двигателю на 640 «лошадок» под капотом. Honda Clarity получила колесные диски с акцентом на динамику, однако их стиль заметно отличается от таковых у Lincoln Navigator. Модель явно больше ориентирована на молодежную аудиторию, и это подчеркивается стилем колёс с V-образными перемычками. При этом в каждой паре лучей заметен рельеф, добавляющий эффект движения, что должно прийтись по вкусу любителям спортивных авто.
Общий стиль экстерьера автомобиля складывается из различных составляющих. Большинство автомобилистов и сотрудников тюнинг-ателье привыкли менять образ представления транспортного средства на дорогах за счет обвесов, антикрыла, иногда замены патрубков выхлопной системы. При этом колесные диски в этом вопросе далеко не всегда получают достаточное внимание ввиду высоких затрат на изготовление уникальных по дизайну образцов и требованиям к безопасности авто. В этом году на выставке в Нью-Йорке появилось множество моделей, которые смогли выделиться среди конкурентов именно благодаря колесным дискам. Издание The Verge представило фото с моторшоу. Porsche 911 Speedster получил 5-лучевые колесные диски, подчеркивающие его спортивный строгий стиль. Дизайнерское решение позволило выставить на всеобщее обозрение тормозные диски с красным акцентом.
Создатели выставочной версии Lincoln Navigator неожиданно представили диски с многослойными лопастями. Это позволило добавить визуальной динамики, а хромированная поверхность наружной части ещё больше усилит этот эффект во время движения авто. Toyota i-Road Concept получила колесные диски с прорезью по силуэту 8-зубчатой шестерни. Дизайнеры отметили таким образом высокую технологичность этого ультракомпактного транспорта, оснащенного инновационными системами. При этом смотрится такое решение достаточно нетривиально, придавая одноместному электрокару вид гибрида футуристического транспорта и классики эры промышленной революции.
Mercedes GLC оснастили колесными дисками, у которых пять перемычек разделены на три зубца. На фоне 3-лучевой звезды логотипа в центре решение выглядит достаточно гармонично. Колеса Cadillac CT5 на первый взгляд кажутся обычными многоспицевыми дисками, однако при внимательном рассмотрении становится заметен сложный рельеф перемычек. Пять лучей разделяются на двойные вилки, а в промежутках между ними расположены «утопленные» планки. Это решение подчеркивает основное дизайнерское решение бизнес-седана – классическая роскошь, дающая новый опыт. Модель получила уникальную технологию помощи водителю и люксовое оформление салона.
Колеса Volkswagen I.D. Buggy получили ярко-зеленый акцент и выполнены в стиле, подчеркивающем готовность авто к преодолению сложных условий бездорожья. Mercedes AMG GT 63S получил колеса с семью лучами, расходящимися двойной вилкой. Подобное решение смотрится достаточно необычно на этом седане. Такие диски привлекут внимание во время стоянки, а на дороге авто выделится благодаря двигателю на 640 «лошадок» под капотом. Honda Clarity получила колесные диски с акцентом на динамику, однако их стиль заметно отличается от таковых у Lincoln Navigator. Модель явно больше ориентирована на молодежную аудиторию, и это подчеркивается стилем колёс с V-образными перемычками. При этом в каждой паре лучей заметен рельеф, добавляющий эффект движения, что должно прийтись по вкусу любителям спортивных авто.
Авто / Авторские новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:56