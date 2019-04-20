Пользователям Google Home предоставлен бесплатный доступ к YouTube Music





Музыкальный сервис YouTube Music доступен в платной и бесплатной версии, но благодаря нововведению эксперты ожидают прирост аудитории бесплатного тарифного плана. Несмотря на то, что пользователи Google Home и других систем под управлением Google Assistant могут пользоваться премиум-версией YouTube Music, они столкнутся с рядом ограничений. Вместо возможности выбора интересующих альбомов и треков им будут доступны тематические подборки, составленные на основе рекомендаций. Чтобы упорядочить список любимых исполнителей придется оформить Premium-аккаунт. Эта функция расширит возможности слушателя, а новые клиенты получат возможность пользоваться YouTube Music бесплатно в течение 30 дней.На данный момент предложение испробовать бесплатный доступ к музыкальному сервису получили владельцы Google Home из 16 стран, в частности, из США и Европы. В ближайшее время корпорация Google расширит данный список.