Виктория Дайнеко опубликовала фото без макияжа

Виктория Дайнеко обрела популярность после “Фабрики звезд”, собрав большую армию поклонников. Публика часто отмечает привлекательный внешний вид 31-летней артистки, но накануне звезда предложила фанатам проголосовать за лучший образ. Певица опубликовала фото с макияжем и без, отметив, что разница между кадрами 2 часа. Дайнеко запечатлела себя до макияжа и после прямого эфира. Артистка посоветовала подписчикам выбрать понравившийся кадр, а потом посмотреть программу Сергея Наумова, чтобы повторить макияж. Большинство поклонников проголосовало за Викторию Дайнеко без макияжа, отметив ее естественный вид.В комментариях фанаты оставили восторженные комментарии по поводу внешности певицы. По мнению публики, Виктория Дайнеко выглядит замечательно даже без косметики, поскольку обладает естественной красотой.