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Виктория Дайнеко опубликовала фото без макияжа

Российская певица Виктория Дайнеко опубликовала на своей странице в сети Instagram снимок, для которого позирует без макияжа. Для сравнения артистка приложила кадр с косметикой и выяснила у поклонников, какой образ выглядит лучше.
Виктория Дайнеко опубликовала фото без макияжа

Виктория Дайнеко обрела популярность после “Фабрики звезд”, собрав большую армию поклонников. Публика часто отмечает привлекательный внешний вид 31-летней артистки, но накануне звезда предложила фанатам проголосовать за лучший образ. Певица опубликовала фото с макияжем и без, отметив, что разница между кадрами 2 часа. Дайнеко запечатлела себя до макияжа и после прямого эфира. Артистка посоветовала подписчикам выбрать понравившийся кадр, а потом посмотреть программу Сергея Наумова, чтобы повторить макияж. Большинство поклонников проголосовало за Викторию Дайнеко без макияжа, отметив ее естественный вид.

В комментариях фанаты оставили восторженные комментарии по поводу внешности певицы. По мнению публики, Виктория Дайнеко выглядит замечательно даже без косметики, поскольку обладает естественной красотой.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:22

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