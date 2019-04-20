Виктория Дайнеко опубликовала фото без макияжа
Российская певица Виктория Дайнеко опубликовала на своей странице в сети Instagram снимок, для которого позирует без макияжа. Для сравнения артистка приложила кадр с косметикой и выяснила у поклонников, какой образ выглядит лучше.
Виктория Дайнеко обрела популярность после “Фабрики звезд”, собрав большую армию поклонников. Публика часто отмечает привлекательный внешний вид 31-летней артистки, но накануне звезда предложила фанатам проголосовать за лучший образ. Певица опубликовала фото с макияжем и без, отметив, что разница между кадрами 2 часа. Дайнеко запечатлела себя до макияжа и после прямого эфира. Артистка посоветовала подписчикам выбрать понравившийся кадр, а потом посмотреть программу Сергея Наумова, чтобы повторить макияж. Большинство поклонников проголосовало за Викторию Дайнеко без макияжа, отметив ее естественный вид.
В комментариях фанаты оставили восторженные комментарии по поводу внешности певицы. По мнению публики, Виктория Дайнеко выглядит замечательно даже без косметики, поскольку обладает естественной красотой.
Виктория Дайнеко обрела популярность после “Фабрики звезд”, собрав большую армию поклонников. Публика часто отмечает привлекательный внешний вид 31-летней артистки, но накануне звезда предложила фанатам проголосовать за лучший образ. Певица опубликовала фото с макияжем и без, отметив, что разница между кадрами 2 часа. Дайнеко запечатлела себя до макияжа и после прямого эфира. Артистка посоветовала подписчикам выбрать понравившийся кадр, а потом посмотреть программу Сергея Наумова, чтобы повторить макияж. Большинство поклонников проголосовало за Викторию Дайнеко без макияжа, отметив ее естественный вид.
В комментариях фанаты оставили восторженные комментарии по поводу внешности певицы. По мнению публики, Виктория Дайнеко выглядит замечательно даже без косметики, поскольку обладает естественной красотой.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:22