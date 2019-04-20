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Ольге Бузовой приписали связь с 23-летним хоккеистом

Новоиспеченной российской исполнительнице Ольге Бузовой приписали связь с 23-летним хоккеистом. По сообщениям СМИ, новым возлюбленным поющей телеведущей стал Денис Зерновый – центральный нападающий хоккейной команды «Авангард».

Ольге Бузовой приписали связь с 23-летним хоккеистом

Считанные часы назад в Интернете появилась информация о том, что Бузова закрутила роман с молодым спортсменом. Источники утверждают, что хоккеист младше телеведущей реалити-шоу «Дом-2» на 10 лет, что ничуть ее не смущает.

Сообщается, что Ольга все свободное время проводит с новым избранником, а также старается посещать каждую его игру. Стоит напомнить, что Бузова точно так же себя вела в отношениях с бывшим супругом Дмитрием Тарасовым. Телезнаменитость не только стала ярой поклонницей футбола, но и посещала каждый его матч.

К слову, в этих отношениях Ольга практически ничего не поменяла, разве что пока не говорит о них в открытую, как это делала 2 года назад. Известно, что Бузова даже заказала специальную футболку, на которой написано имя и номер ее нового молодого человека.

Ольге Бузовой приписали связь с 23-летним хоккеистом

Репортерам также удалось выяснить, что на днях хоккейная команда «Авангард» устроила праздничный ужин, на котором Зернов появился в компании Бузовой. По мнению журналистов, таким способом Денис и Ольга официально подтвердили, что на самом деле встречаются, пишет Peopletalk.

К слову, сама певица и спортсмен пока никак не прокомментировали новость о том, что их связывают романтические отношения.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:20

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