Toyota презентовала в Нью-Йорке модель Camry c тюнингом от TRD





На интернациональной выставке в Нью-Йорке Toyota Camry была представлена в новом виде благодаря доработке от TRD. Модель станет доступна для приобретения осенью 2019 года. В настоящее время известно о поставках на североамериканский рынок. Именно на него и азиатских потребителей ориентировано подразделение TRD. Как будет организовано последующее распространение модели - пока неизвестно. Разработка стиля экстерьера новинки была доверена специалистам студии Calty из США. Инженеры придали продукту японской марки более агрессивный вид благодаря добавлению спортивного обвеса, замене решетки радиатора на новую, а также установке «фальшивого» диффузора в задней части корпуса. Вместе с антикрылом и бамперами новинка смотрится достаточно внушительно на дорогах общего пользования.Дополнением к образу агрессивной модели стало использование в конструкции авто дисков тормозной системы, диагональ которых повысилась до 32,8 см против стандартных 30,5 см. TDR-модификация Toyota Camry получила колесные диски 19”. Их прочность и ширина заметно превышают показатели стандартной версии. В салоне авто присутствуют вставки из алькантары, контрастная прострочка на всех ключевых элементах интерьера и ремни безопасности красного цвета. Дополнительно дизайнеры сделали акцент на спортивном характере авто, изменив подсветку приборной панели.Конструкторы подразделения TRD переработали подвеску Camry, завершив её калибровку на треках для гонок. За счет установки новых амортизаторов и более жестких пружин дорожный просвет уменьшился на 15 мм, а повышение жесткости передних стабилизаторов на 44% и задних - на 67% привело к росту поперечной устойчивости авто на поворотах. Специалисты Toyota откорректировали работу выхлопной системы, добавив авто «спортивный» звук. Под капотом Toyota Camry от TRD установлен двигатель V6 на 3,5 л, генерирующий 305 «лошадок» мощности в паре с 8-секционной автоматической трансмиссией. Переключение скоростей осуществляется при помощи лепестков на рулевом колесе.