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Chevrolet презентовал на автосалоне в Нью-Йорке спорткар Corvette C7 Grand Sport

Один из крупнейших автопроизводителей Chevrolet на днях презентовал свой шикарный спорткар Corvette C7 Grand Sport на автосалоне в Нью-Йорке. От оригинального варианта новая модель отличается не только внешними данными, но и техническими характеристиками.

Chevrolet презентовал на автосалоне в Нью-Йорке спорткар Corvette C7 Grand Sport

Данный спорткар посвящен Corvette Grand Sport, построенному в 93-м году и выпущенному в пяти экземплярах. Новинка от американского автогиганта может похвастаться прорезями на передних крыльях и отличающейся от классической, формой решетки радиатора. Задние крылья немного шире, чем в базовой версии.

Дебютировавшее в Нью-Йорке авто имеет колесные диски на 19 и 20 дюймов. Под его капотом находится 6,2-литровый двигатель - LT1 V8, мощностью в 460 лошадиных сил, приводящийся в действие восьмиступенчатой АКПП или семиступенчатой «механикой». Потенциальные покупатели имеют возможность выбирать любой цвет кузова из предложенных для оригинала, а также могут получить стикеры-полоски для эффектности.

Производитель предлагает для Corvette Grand Sport дополнительный пакет оснащения, включающий специальную карбоно-керамическую тормозную систему, резину Michelin Sport Cup 2 и карбоновый обвес. По имеющимся данным, со временем Chevrolet выпустит спецверсию Collector Edition.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 01:08

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