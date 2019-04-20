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Виктория Лопырева опубликовала семейный снимок с мужем и сыном

Известная российская модель и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала семейный снимок с мужем Игорем Булатовым и сыном. Таким образом звездная пара поздравила своих друзей с праздником Песах - еврейской Пасхой.
Виктория Лопырева опубликовала семейный снимок с мужем и сыном

Виктория Лопырева опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию. Знаменитость разместила трогательный семейный снимок, где запечатлена в компании мужа Игоря Булатова и их сына Марка-Лео. Глава семейства склонился над ребенком, лежащем в пасхальной корзине, аккуратно придерживая его за одну ножку. Сама телеведущая сидит рядом и радостно улыбается прямо в объектив фотокамеры. Подобный снимок знаменитость приурочила к празднику Песах - еврейской Пасхе. Она поздравила всех друзей семьи с этой датой и пожелала им всего наилучшего. Также звезда не забыла поблагодарить фотографа, сделавшего этот трогательный семейный снимок.

Поклонники Виктории Лопыревой присоединились к ее поздравлениям и отметили, что такие светлые праздники должны объединять людей по всему миру. Больше всего внимания они уделили самой паре. Подписчики выделили счастливую улыбку модели и уверены, что такие эмоции нельзя подделать, ведь их искренность видна невооруженным взглядом. Поклонники телеведущей пожелали ей и ее семье счастья и здоровья, но отдельно выделили сына. Они выразили надежду, что мальчик вырастет настоящим мужчиной и будет опорой для своей матери.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:17

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