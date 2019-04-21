Microsoft прекратит поддержку Windows 8 раньше заявленной даты





Windows 8 стал попыткой компании Microsoft разработать операционную систему для устройств с сенсорными экранами. Она получила новый дизайн и интерфейс под названием Metro. Спустя время можно констатировать, что попытка была неудачной и провалилась. Данная версия операционной системы не смогла не то что вытеснить Windows 7, но даже закрепить за собой определенную долю рынка.Официальный блог компании Microsoft в августе 2018 года сообщил, что поддержка Windows 8 и 8.1 прекратится 1 июля 2023 года. Недавно пользователи Сети заметили, что корпорация «молча» отредактировала это сообщение и теперь там написано, что выход обновлений для данной операционной системы остановится уже в 2019. При этом сроки завершения поддержки Windows 8.1 не изменились – 1 июля 2023 года.С чем связано такое решение разработчика программного обеспечения - неизвестно. Эксперты отмечают, что с одной стороны понятно, почему Microsoft не хочет поддерживать непопулярную Windows 8, но тогда решение продолжать выпускать обновления для Windows 8.1 становится достаточно спорным и неоднозначным. При этом завершение обслуживания Windows 7 произойдет только 14 января 2020 года.