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Microsoft прекратит поддержку Windows 8 раньше заявленной даты

Компания Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 8 раньше заявленной даты. Теперь обновления для нее перестанут выходить уже 1 июня 2019 года, хотя до этого планировалось выпускать их до 2023 года.
Microsoft прекратит поддержку Windows 8 раньше заявленной даты

Windows 8 стал попыткой компании Microsoft разработать операционную систему для устройств с сенсорными экранами. Она получила новый дизайн и интерфейс под названием Metro. Спустя время можно констатировать, что попытка была неудачной и провалилась. Данная версия операционной системы не смогла не то что вытеснить Windows 7, но даже закрепить за собой определенную долю рынка.

Официальный блог компании Microsoft в августе 2018 года сообщил, что поддержка Windows 8 и 8.1 прекратится 1 июля 2023 года. Недавно пользователи Сети заметили, что корпорация «молча» отредактировала это сообщение и теперь там написано, что выход обновлений для данной операционной системы остановится уже в 2019. При этом сроки завершения поддержки Windows 8.1 не изменились – 1 июля 2023 года.
Microsoft прекратит поддержку Windows 8 раньше заявленной даты

С чем связано такое решение разработчика программного обеспечения - неизвестно. Эксперты отмечают, что с одной стороны понятно, почему Microsoft не хочет поддерживать непопулярную Windows 8, но тогда решение продолжать выпускать обновления для Windows 8.1 становится достаточно спорным и неоднозначным. При этом завершение обслуживания Windows 7 произойдет только 14 января 2020 года.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:14

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