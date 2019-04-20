Эксперты составили ТОП-5 авто, от которых чаще всего отказываются в первый год





Пятое место в ТОП-5 занимает Mini Cooper Clubman. 10,7% покупателей данного автомобиля отказываются от него уже в первый год. Четвертую строчку эксперты отдали Range Rover Evoque, его «результат» - 10,9% отказов за 12 месяцев владения. Причины у двух этих моделей схожие – ненадежность и высокая стоимость обслуживания.Тройку «лидеров» ТОП-5 открывает новый Land Rover Discovery Sport. 11,8% покупателей этой модели отказываются от нее уже в первый год использования. Больше всего владельцев разочаровывает общее качество автомобиля, а также высокая цена его обслуживания. Второе место эксперты присудили BMW 3-Series. Его результат – 11,8% отказов за первые 12 месяцев эксплуатации. Данная модель имеет самую высокую скорость падения стоимости в зависимости от возраста во всем ТОП-5. Причины похожие – низкое качество, цена обслуживания и ненадежность.Автомобилем, от которого отказываются чаще всего, оказался Mercedes-Benz C-class. 12,4% покупателей предпочитают сменить авто уже в первый год пользования данной моделью. При этом, отмечают эксперты, очень часто владельцы просто предпочитают этому авто более дорогие и мощные варианты того же автопроизводителя.