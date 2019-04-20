АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астронавт Кристина Кох намерена побить рекорд пребывания сотрудника NASA на МКС среди женщин
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Эксперты составили ТОП-5 авто, от которых чаще всего отказываются в первый год

Эксперты составили ТОП-5 автомобилей, быстро оказывающихся на вторичном рынке. От них владельцы чаще всего оказываются именно в первый год эксплуатации, ссылаясь на совершенно разные причины: низкое качество, ненадежность, стоимость обслуживания и многие другие.
Эксперты составили ТОП-5 авто, от которых чаще всего отказываются в первый год

Пятое место в ТОП-5 занимает Mini Cooper Clubman. 10,7% покупателей данного автомобиля отказываются от него уже в первый год. Четвертую строчку эксперты отдали Range Rover Evoque, его «результат» - 10,9% отказов за 12 месяцев владения. Причины у двух этих моделей схожие – ненадежность и высокая стоимость обслуживания.
Эксперты составили ТОП-5 авто, от которых чаще всего отказываются в первый год

Тройку «лидеров» ТОП-5 открывает новый Land Rover Discovery Sport. 11,8% покупателей этой модели отказываются от нее уже в первый год использования. Больше всего владельцев разочаровывает общее качество автомобиля, а также высокая цена его обслуживания. Второе место эксперты присудили BMW 3-Series. Его результат – 11,8% отказов за первые 12 месяцев эксплуатации. Данная модель имеет самую высокую скорость падения стоимости в зависимости от возраста во всем ТОП-5. Причины похожие – низкое качество, цена обслуживания и ненадежность.
Эксперты составили ТОП-5 авто, от которых чаще всего отказываются в первый год

Автомобилем, от которого отказываются чаще всего, оказался Mercedes-Benz C-class. 12,4% покупателей предпочитают сменить авто уже в первый год пользования данной моделью. При этом, отмечают эксперты, очень часто владельцы просто предпочитают этому авто более дорогие и мощные варианты того же автопроизводителя.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новички «Дома-2» не вытягивают эфиры
Ирина Пингвинова едва не потеряла
Эксперты составили ТОП-5 авто, от
Степан Меньщиков защищает репутацию
Яна Рудковская ответила на нападки
Астронавт Кристина Кох намерена побить
Татьна Владимировна Рапунцель может
В Ростове маленький ребенок выпал из
У первенца Меган Маркл и принца Гарри
«Весь в маму»: Влад Топалов показал,
В России появятся подлодки “Борей” с
Рэпер Баста празднует 39-летие:
Эксперты рассказали о признаках,
Boston Dynamics начнет продажу роботов
Кайли Дженнер показала, как выглядит
Житель Бельгии установил мировой рекорд
Ученые: Употребление сыра снижает риск
Владимир Долинский отметил 75-летний
Роскосмос заявил об угрозе советских
Даниил Сахнов уверен, что комнату Саши
Нотр-Дам-де-Пари удалось воссоздать
Названы восемь тонких признаков,
Актрисе Кармен Электре исполняется 47
Sony запатентовала рюкзаки и сумки с
Эксперты назвали самые популярные
Медики связали проблемы с зубами и
На юго-западе Москвы женщина
Анастасия Цветаева призналась, что
Девушка Саймона Марданшина поскандалила
Павел Табаков не считает себя
Просмотреть все новости