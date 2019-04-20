Супруг Ксении Собчак намекает на свое прогрессивное депрессивное расстройство
Муж бывшей телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Собчак – популярный советский и российский актер театра и кино Максим Виторган намекает на свое прогрессивное депрессивное расстройство. Именно к таким выводам пришли многочисленные интернет-пользователи, просмотрев профиль артиста в Instagram.
Не секрет, что полтора месяца назад Собчак и Виторган официально признались поклонникам, что больше не живут вместе. Тогда Ксения и Максим объяснили, что уже устали от сплетен в Сети, поэтому решили внести ясность в сложившуюся ситуацию.
И пока Ксения вовсю наслаждается жизнью, появляясь на различных светских мероприятиях, и снимает очередные выпуски для своего нового YouTube-проекта «Осторожно, Собчак!», Максим отправился путешествовать. Впрочем, многих подписчиков Виторгана в последнее время начали настораживать его публикации.
К примеру, несколько часов назад Максим опубликовал в личном микроблоге несколько свежих Stories, в которых, по мнению читателей, намекает на свою прогрессивную депрессию.
Сейчас большинство подписчиков стараются поддержать актера, указывая ему на то, что многие семейные пары расстаются.
Не секрет, что полтора месяца назад Собчак и Виторган официально признались поклонникам, что больше не живут вместе. Тогда Ксения и Максим объяснили, что уже устали от сплетен в Сети, поэтому решили внести ясность в сложившуюся ситуацию.
И пока Ксения вовсю наслаждается жизнью, появляясь на различных светских мероприятиях, и снимает очередные выпуски для своего нового YouTube-проекта «Осторожно, Собчак!», Максим отправился путешествовать. Впрочем, многих подписчиков Виторгана в последнее время начали настораживать его публикации.
К примеру, несколько часов назад Максим опубликовал в личном микроблоге несколько свежих Stories, в которых, по мнению читателей, намекает на свою прогрессивную депрессию.
«Выхода нет», - написал Виторган в одном из своих постов.
Сейчас большинство подписчиков стараются поддержать актера, указывая ему на то, что многие семейные пары расстаются.
«Максим, вы такой хороший мужчина! Не стоит так расстраиваться, может вы еще помиритесь с Ксюшей», «Виторган, помните, что все, что ни делается, все - к лучшему! Держитесь! Мы с Вами!» - продолжают писать в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:13