Супруг Ксении Собчак намекает на свое прогрессивное депрессивное расстройство

«Выхода нет», - написал Виторган в одном из своих постов.

«Максим, вы такой хороший мужчина! Не стоит так расстраиваться, может вы еще помиритесь с Ксюшей», «Виторган, помните, что все, что ни делается, все - к лучшему! Держитесь! Мы с Вами!» - продолжают писать в Сети.

Не секрет, что полтора месяца назад Собчак и Виторган официально признались поклонникам, что больше не живут вместе. Тогда Ксения и Максим объяснили, что уже устали от сплетен в Сети, поэтому решили внести ясность в сложившуюся ситуацию.И пока Ксения вовсю наслаждается жизнью, появляясь на различных светских мероприятиях, и снимает очередные выпуски для своего нового YouTube-проекта «Осторожно, Собчак!», Максим отправился путешествовать. Впрочем, многих подписчиков Виторгана в последнее время начали настораживать его публикации.К примеру, несколько часов назад Максим опубликовал в личном микроблоге несколько свежих Stories, в которых, по мнению читателей, намекает на свою прогрессивную депрессию.Сейчас большинство подписчиков стараются поддержать актера, указывая ему на то, что многие семейные пары расстаются.