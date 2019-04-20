Snapdragon 735 станет первой платформой Qualcomm с интегрированным модемом 5G
Процессор Snapdragon 735 станет первой платформой компании Qualcomm с интегрированным модемом сетей 5G. Выход этой новинки ожидают не раньше конца 2019 года, но уже сейчас в Сеть попали точные характеристики модели.
Snapdragon 735 получит то, чего нет даже у флагманского Snapdragon 855, а также у его потенциального приемника Snapdragon 865 – интегрированный модем 5G. Это означает, что первыми устройствами, массово поддерживающими сети пятого поколения станут модели среднего уровня, а не дорогие решения. Об этом говорят характеристики процессора Snapdragon 735, попавшие в Сеть. Эта модель станет первой платформой компании Qualcomm, получившей интегрированный модем 5G.
Стали известны и другие характеристики этого процессора – он будет восьмиядерным и построенным по принципу «1+1+6». Первый кристалл получит тактовую частоту 2,9 ГГц, второй – 2,4 ГГц, а все остальные – 1,8 ГГц. Также он будет иметь встроенное графическое ядро Adreno 620 с частотой 750 МГц, что незначительно меньше Adreno 630, встроенного в Snapdragon 845.
Новинка сможет работать с оперативной памятью до 16 ГБ типа LPDDR4x с частой не более 2133 МГц, максимальным разрешением экрана 3360 на 1440 точек и аппаратным декодированием видео формата 4K с частотой кадров до 60 к/с. При этом вся платформа будет выполнена на технологической норме 7 нм. Выход Snapdragon 735 стоит ожидать не раньше конца 2019 года.
Snapdragon 735 получит то, чего нет даже у флагманского Snapdragon 855, а также у его потенциального приемника Snapdragon 865 – интегрированный модем 5G. Это означает, что первыми устройствами, массово поддерживающими сети пятого поколения станут модели среднего уровня, а не дорогие решения. Об этом говорят характеристики процессора Snapdragon 735, попавшие в Сеть. Эта модель станет первой платформой компании Qualcomm, получившей интегрированный модем 5G.
Стали известны и другие характеристики этого процессора – он будет восьмиядерным и построенным по принципу «1+1+6». Первый кристалл получит тактовую частоту 2,9 ГГц, второй – 2,4 ГГц, а все остальные – 1,8 ГГц. Также он будет иметь встроенное графическое ядро Adreno 620 с частотой 750 МГц, что незначительно меньше Adreno 630, встроенного в Snapdragon 845.
Новинка сможет работать с оперативной памятью до 16 ГБ типа LPDDR4x с частой не более 2133 МГц, максимальным разрешением экрана 3360 на 1440 точек и аппаратным декодированием видео формата 4K с частотой кадров до 60 к/с. При этом вся платформа будет выполнена на технологической норме 7 нм. Выход Snapdragon 735 стоит ожидать не раньше конца 2019 года.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:03