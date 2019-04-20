Специалисты JAXA: Стали известны первые результаты анализа астероида Рюгу аппаратом Hayabusa-2





Межпланетная автоматическая станция JAXA была запущена в космос весной 2003 года с носителем М5. Главная цель Hayabusa – отобрать грунт с астероида Итокава. Для этого на борт аппарата поместили специального робота-разведчика, работающего благодаря солнечным батареям и оснащенного тремя камерами. Связь со станцией была утрачена, так как у нее был поврежден двигатель и сломаны гироскопы. Несмотря на это, образцы грунта все же удалось получить. Через три месяца станция вышла на связь, однако вернуться ей удалось на Землю только через три года.В 2014 году было принято решение о запуске Hayabusa-2 – усовершенствованного аналога первого аппарата. Он был запущен с космодрома Танэгасима. Станции удалось оценить диаметр астероида Рюгу, относящегося к классу темных углеродистых тел. Данные о плотности объекта указывают о высокой пористости внутри Рюгу.После анализа уклона поверхности астероида, специалисты пришли к выводу, что скорость его вращений раньше была больше, чем сейчас. Эксперты полагают: Рюгу был образован в результате повторной аккумуляции пород, которые были выброшены другим крупным астероидом.