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Специалисты JAXA: Стали известны первые результаты анализа астероида Рюгу аппаратом Hayabusa-2

Специалисты агентства JAXA обнародовали первые результаты анализа формы, геоморфологии и массы астероида под названием Рюгу. Образцы грунта удалось получить с помощью японского аппарата Hayabusa-2.

Специалисты JAXA: Стали известны первые результаты анализа астероида Рюгу аппаратом Hayabusa-2

Межпланетная автоматическая станция JAXA была запущена в космос весной 2003 года с носителем М5. Главная цель Hayabusa – отобрать грунт с астероида Итокава. Для этого на борт аппарата поместили специального робота-разведчика, работающего благодаря солнечным батареям и оснащенного тремя камерами. Связь со станцией была утрачена, так как у нее был поврежден двигатель и сломаны гироскопы. Несмотря на это, образцы грунта все же удалось получить. Через три месяца станция вышла на связь, однако вернуться ей удалось на Землю только через три года.

В 2014 году было принято решение о запуске Hayabusa-2 – усовершенствованного аналога первого аппарата. Он был запущен с космодрома Танэгасима. Станции удалось оценить диаметр астероида Рюгу, относящегося к классу темных углеродистых тел. Данные о плотности объекта указывают о высокой пористости внутри Рюгу.

После анализа уклона поверхности астероида, специалисты пришли к выводу, что скорость его вращений раньше была больше, чем сейчас. Эксперты полагают: Рюгу был образован в результате повторной аккумуляции пород, которые были выброшены другим крупным астероидом.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:33

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