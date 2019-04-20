Специалисты JAXA: Стали известны первые результаты анализа астероида Рюгу аппаратом Hayabusa-2
Специалисты агентства JAXA обнародовали первые результаты анализа формы, геоморфологии и массы астероида под названием Рюгу. Образцы грунта удалось получить с помощью японского аппарата Hayabusa-2.
Межпланетная автоматическая станция JAXA была запущена в космос весной 2003 года с носителем М5. Главная цель Hayabusa – отобрать грунт с астероида Итокава. Для этого на борт аппарата поместили специального робота-разведчика, работающего благодаря солнечным батареям и оснащенного тремя камерами. Связь со станцией была утрачена, так как у нее был поврежден двигатель и сломаны гироскопы. Несмотря на это, образцы грунта все же удалось получить. Через три месяца станция вышла на связь, однако вернуться ей удалось на Землю только через три года.
В 2014 году было принято решение о запуске Hayabusa-2 – усовершенствованного аналога первого аппарата. Он был запущен с космодрома Танэгасима. Станции удалось оценить диаметр астероида Рюгу, относящегося к классу темных углеродистых тел. Данные о плотности объекта указывают о высокой пористости внутри Рюгу.
После анализа уклона поверхности астероида, специалисты пришли к выводу, что скорость его вращений раньше была больше, чем сейчас. Эксперты полагают: Рюгу был образован в результате повторной аккумуляции пород, которые были выброшены другим крупным астероидом.
Межпланетная автоматическая станция JAXA была запущена в космос весной 2003 года с носителем М5. Главная цель Hayabusa – отобрать грунт с астероида Итокава. Для этого на борт аппарата поместили специального робота-разведчика, работающего благодаря солнечным батареям и оснащенного тремя камерами. Связь со станцией была утрачена, так как у нее был поврежден двигатель и сломаны гироскопы. Несмотря на это, образцы грунта все же удалось получить. Через три месяца станция вышла на связь, однако вернуться ей удалось на Землю только через три года.
В 2014 году было принято решение о запуске Hayabusa-2 – усовершенствованного аналога первого аппарата. Он был запущен с космодрома Танэгасима. Станции удалось оценить диаметр астероида Рюгу, относящегося к классу темных углеродистых тел. Данные о плотности объекта указывают о высокой пористости внутри Рюгу.
После анализа уклона поверхности астероида, специалисты пришли к выводу, что скорость его вращений раньше была больше, чем сейчас. Эксперты полагают: Рюгу был образован в результате повторной аккумуляции пород, которые были выброшены другим крупным астероидом.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:33