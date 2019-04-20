Модель Тина Кунаки родила супругу Венсану Касселю дочь

Венсан Кассель сообщил о такой радостной для себя новости, опубликовав фотографию реки Амазонки, в честь которой была названа дочка. 22-летняя модель Тина Кунаки впервые стала матерью, а для актера это уже третий ребенок. Артист воспитывает двух других дочек от брака с коллегой Моникой Беллуччи – 8-летнюю Леони и 14-летнюю Дэве. Пара поженилась в августе 2018 года и, по словам самого Венсана Касселя, на такой шаг его подтолкнула беременность его избранницы. Актер отмечает, что дочери, рожденные в браке с Моникой Беллуччи, сделали его жизнь только лучше и открыли глаза на многие вопросы, поэтому он был очень рад известием о положении своей возлюбленной.Сама 22-летняя Тина Кунаки долгое время скрывала беременность, но когда живот перестал позволять это делать – рассказала общественности все подробности. Несмотря на свое положение, модель продолжала регулярно сниматься для глянцевых журналов, а совсем недавно приняла участие в обнаженной фотосессии. Поклонники звезды положительно восприняли такой образ и отметили, что она смогла продемонстрировать истинную красоту материнства. Подписчики актера пожелали его дочери Амазони здоровья и уверены, что ей повезло с родителям.