Эксперты назвали самые эффективные способы устранения сезонной аллергии
Приход весны провоцирует обострение сезонной аллергии у людей, чувствительных к цветочной пыльце. Эксперты назвали самые эффективные способы для облегчения их состояния.
Весной повышается концентрация пыльцы цветущих растений, что вызывает защитную реакцию организма. Когда белок попадает в организм, появляется насморк, кашель, першения в горле и даже отёчности. Для предотвращения данных симптомов аллергии, эксперты порекомендовали соблюдать некоторые советы.
Аллергикам лучше находиться в помещении, когда на улице ветер, а отдавать предпочтение прогулкам после дождя. Во время езды на машине окна нужно оставлять закрытыми. Рекомендуется использовать кондиционер. Он отфильтрует поступающий в салон воздух и уменьшит количество пыльцы.
Врачи-аллергологи советуют сразу по приходу домой умываться, промывать нос слабым раствором соли и слегка увлажнять волосы. На улице нужно всегда носить солнцезащитные очки и пользоваться специальными фильтрами для носа, которые препятствуют попаданию пыльцы в ноздри. Самым эффективным считается временный переезд в местность, где подобного природного явления нет.
Ранее сообщалось, что снять симптомы сезонной аллергии поможет секс.
Весной повышается концентрация пыльцы цветущих растений, что вызывает защитную реакцию организма. Когда белок попадает в организм, появляется насморк, кашель, першения в горле и даже отёчности. Для предотвращения данных симптомов аллергии, эксперты порекомендовали соблюдать некоторые советы.
Аллергикам лучше находиться в помещении, когда на улице ветер, а отдавать предпочтение прогулкам после дождя. Во время езды на машине окна нужно оставлять закрытыми. Рекомендуется использовать кондиционер. Он отфильтрует поступающий в салон воздух и уменьшит количество пыльцы.
Врачи-аллергологи советуют сразу по приходу домой умываться, промывать нос слабым раствором соли и слегка увлажнять волосы. На улице нужно всегда носить солнцезащитные очки и пользоваться специальными фильтрами для носа, которые препятствуют попаданию пыльцы в ноздри. Самым эффективным считается временный переезд в местность, где подобного природного явления нет.
Ранее сообщалось, что снять симптомы сезонной аллергии поможет секс.
Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:39