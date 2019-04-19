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Эксперты назвали самые эффективные способы устранения сезонной аллергии

Приход весны провоцирует обострение сезонной аллергии у людей, чувствительных к цветочной пыльце. Эксперты назвали самые эффективные способы для облегчения их состояния.
Эксперты назвали самые эффективные способы устранения сезонной аллергии

Весной повышается концентрация пыльцы цветущих растений, что вызывает защитную реакцию организма. Когда белок попадает в организм, появляется насморк, кашель, першения в горле и даже отёчности. Для предотвращения данных симптомов аллергии, эксперты порекомендовали соблюдать некоторые советы.

Аллергикам лучше находиться в помещении, когда на улице ветер, а отдавать предпочтение прогулкам после дождя. Во время езды на машине окна нужно оставлять закрытыми. Рекомендуется использовать кондиционер. Он отфильтрует поступающий в салон воздух и уменьшит количество пыльцы.

Врачи-аллергологи советуют сразу по приходу домой умываться, промывать нос слабым раствором соли и слегка увлажнять волосы. На улице нужно всегда носить солнцезащитные очки и пользоваться специальными фильтрами для носа, которые препятствуют попаданию пыльцы в ноздри. Самым эффективным считается временный переезд в местность, где подобного природного явления нет.

Ранее сообщалось, что снять симптомы сезонной аллергии поможет секс.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:39

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