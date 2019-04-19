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Британские ученые научились бороться с избыточным весом с помощью специальных генов

Научные специалисты из Кембриджского университета научились бороться с избыточным весом. По словам ученых, получить стройную фигуру можно с помощью специальных генов, защищающих людей от ожирения.

Британские ученые научились бороться с избыточным весом с помощью специальных генов

Крупный исследовательский проект позволил специалистам определить некоторые генетические факторы, предотвращающие переедание. Ранее было известно, что гены оказывают определенное воздействие на вес, однако новое открытие помогло понять, какие варианты поощряют или, наоборот, подавляют желание есть. Как сообщил Садаф Фаруки, возглавляющий научную работу, некоторым людям очень повезло иметь гены, способные защитить их от ожирения.

Ученые изучили данные полумиллиона участников из британского биобанка и выяснили: почти у 6% жителей с Европейской родословной есть комбинация генов, обеспечивающая защиту от лишнего веса. Специалисты обратили внимание на ген MC4R, выполняющий важную роль в регуляции пищевого поведения индивида. В ходе работы удалось установить, что люди, имеющие слабое сочетание генов с MC4R, быстрее набирали вес, в отличие от тех, у кого генные комбинации с «геном худобы» были более выражены.
Британские ученые научились бороться с избыточным весом с помощью специальных генов

Новое открытие поможет ученым создать новые препараты и разработать методики для борьбы с нежелательными килограммами, а также позволят найти причины и возможные пути для устранения заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:41

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