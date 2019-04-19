Таролог Сюзанна убеждена, что Майю Донцову и Лешу Купина ждет провал в конкурсе «Свадьба на миллион»
Известный таролог и парапсихолог Сюзанна Чеботарева уверена, что и в этом году Майя Донцова и Алексей Купин не выиграют конкурс «Свадьба на миллион». По словам эксперта, все шансы на победу есть у одной из самых эпатажных парочек реалити-шоу «Дом-2» - Александры Черно и Иосифа Оганесяна.
Не секрет, что на сегодняшний день в Периметре разгорелась настоящая «война». Ведь каждая из пар хочет выиграть один миллион рублей, который они планируют потратить на бракосочетание, о котором давно мечтают. Популярные парапсихологи и тарологи решили проанализировать энергетики участников конкурса «Свадьба на миллион» и предсказать имена финалистов.
Стоит отметить, что в этом году борьба в состязании напряжена как никогда, поскольку в конкурсе принимают участие не только влюбленные, решившие пожениться, но и парочки, которые уже давно связаны узами брака. На данный момент участники проходят первый этап – испытание на полиграфе, по результатам которого многие из них не пройдут в следующий этап.
Парапсихолог Сюзана убеждена, что мало участников конкурса «Свадьба на миллион» считает своими конкурентами Сашу Черно и Иосифа Оганесяна, а напрасно. По словам таролога, именно эта семейная пара является самой искренней в Периметре.
Зато в паре Майи Донцовой и Алексея Купина парапсихолог искренности не увидела. По мнению Сюзаны, влюбленные вместе только потому, что у каждого из них присутствует корыстный интерес, который видят практически все телезрители реалити-шоу «Дом-2».
Сюзана убеждена, что хорошие шансы на победу есть у Милены Безбородовой и Алексея Безуса, однако влюбленным нужно научиться контролировать свою «импульсивность» и «несдержанность».
Нужно сказать, что с прогнозами таролога Сюзаны согласна и ясновидящая Инна Люлько, которая подметила, что именно Безбородовой и Купину может достаться победа в конкурсе «Свадьба на миллион» и один миллион рублей.
Также ясновидящая рассказала, что видит свадьбу Милены и Алексея, которая состоится уже в этом году, ближе к осени, сообщает Dom2Life.
Не секрет, что на сегодняшний день в Периметре разгорелась настоящая «война». Ведь каждая из пар хочет выиграть один миллион рублей, который они планируют потратить на бракосочетание, о котором давно мечтают. Популярные парапсихологи и тарологи решили проанализировать энергетики участников конкурса «Свадьба на миллион» и предсказать имена финалистов.
Стоит отметить, что в этом году борьба в состязании напряжена как никогда, поскольку в конкурсе принимают участие не только влюбленные, решившие пожениться, но и парочки, которые уже давно связаны узами брака. На данный момент участники проходят первый этап – испытание на полиграфе, по результатам которого многие из них не пройдут в следующий этап.
Парапсихолог Сюзана убеждена, что мало участников конкурса «Свадьба на миллион» считает своими конкурентами Сашу Черно и Иосифа Оганесяна, а напрасно. По словам таролога, именно эта семейная пара является самой искренней в Периметре.
«Ребята пройдут в конкурсе очень далеко и однозначно будут претендовать на победу», - подчеркнул эксперт.
Зато в паре Майи Донцовой и Алексея Купина парапсихолог искренности не увидела. По мнению Сюзаны, влюбленные вместе только потому, что у каждого из них присутствует корыстный интерес, который видят практически все телезрители реалити-шоу «Дом-2».
«Эти герои хотят побольше урвать от проекта», - отметила таролог.
Сюзана убеждена, что хорошие шансы на победу есть у Милены Безбородовой и Алексея Безуса, однако влюбленным нужно научиться контролировать свою «импульсивность» и «несдержанность».
«Участникам нужно забыть о скандалах хотя бы на время состязания», - заметила парапсихолог.
Нужно сказать, что с прогнозами таролога Сюзаны согласна и ясновидящая Инна Люлько, которая подметила, что именно Безбородовой и Купину может достаться победа в конкурсе «Свадьба на миллион» и один миллион рублей.
«Леша и Милена сильно похожи, это делает их близкими по духу», - заявила Инна Люлько.
Также ясновидящая рассказала, что видит свадьбу Милены и Алексея, которая состоится уже в этом году, ближе к осени, сообщает Dom2Life.
«У них точно будет брак», - заявила Люлько.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:47