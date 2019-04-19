Таролог Сюзанна убеждена, что Майю Донцову и Лешу Купина ждет провал в конкурсе «Свадьба на миллион»

«Ребята пройдут в конкурсе очень далеко и однозначно будут претендовать на победу», - подчеркнул эксперт.

«Эти герои хотят побольше урвать от проекта», - отметила таролог.

«Участникам нужно забыть о скандалах хотя бы на время состязания», - заметила парапсихолог.

«Леша и Милена сильно похожи, это делает их близкими по духу», - заявила Инна Люлько.

«У них точно будет брак», - заявила Люлько.



