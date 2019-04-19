АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты представили обзор смартфонов-новинок мая 2019 года
EUR 72.24 USD 64.07
Курс валют на 19.04.2019

Таролог Сюзанна убеждена, что Майю Донцову и Лешу Купина ждет провал в конкурсе «Свадьба на миллион»

Известный таролог и парапсихолог Сюзанна Чеботарева уверена, что и в этом году Майя Донцова и Алексей Купин не выиграют конкурс «Свадьба на миллион». По словам эксперта, все шансы на победу есть у одной из самых эпатажных парочек реалити-шоу «Дом-2» - Александры Черно и Иосифа Оганесяна.

Таролог Сюзанна убеждена, что Майю Донцову и Лешу Купина ждет провал в конкурсе «Свадьба на миллион»

Не секрет, что на сегодняшний день в Периметре разгорелась настоящая «война». Ведь каждая из пар хочет выиграть один миллион рублей, который они планируют потратить на бракосочетание, о котором давно мечтают. Популярные парапсихологи и тарологи решили проанализировать энергетики участников конкурса «Свадьба на миллион» и предсказать имена финалистов.

Стоит отметить, что в этом году борьба в состязании напряжена как никогда, поскольку в конкурсе принимают участие не только влюбленные, решившие пожениться, но и парочки, которые уже давно связаны узами брака. На данный момент участники проходят первый этап – испытание на полиграфе, по результатам которого многие из них не пройдут в следующий этап.

Парапсихолог Сюзана убеждена, что мало участников конкурса «Свадьба на миллион» считает своими конкурентами Сашу Черно и Иосифа Оганесяна, а напрасно. По словам таролога, именно эта семейная пара является самой искренней в Периметре.

Таролог Сюзанна убеждена, что Майю Донцову и Лешу Купина ждет провал в конкурсе «Свадьба на миллион»

«Ребята пройдут в конкурсе очень далеко и однозначно будут претендовать на победу», - подчеркнул эксперт.

Зато в паре Майи Донцовой и Алексея Купина парапсихолог искренности не увидела. По мнению Сюзаны, влюбленные вместе только потому, что у каждого из них присутствует корыстный интерес, который видят практически все телезрители реалити-шоу «Дом-2».

«Эти герои хотят побольше урвать от проекта», - отметила таролог.

Сюзана убеждена, что хорошие шансы на победу есть у Милены Безбородовой и Алексея Безуса, однако влюбленным нужно научиться контролировать свою «импульсивность» и «несдержанность».

«Участникам нужно забыть о скандалах хотя бы на время состязания», - заметила парапсихолог.


Таролог Сюзанна убеждена, что Майю Донцову и Лешу Купина ждет провал в конкурсе «Свадьба на миллион»

Нужно сказать, что с прогнозами таролога Сюзаны согласна и ясновидящая Инна Люлько, которая подметила, что именно Безбородовой и Купину может достаться победа в конкурсе «Свадьба на миллион» и один миллион рублей.

«Леша и Милена сильно похожи, это делает их близкими по духу», - заявила Инна Люлько.

Также ясновидящая рассказала, что видит свадьбу Милены и Алексея, которая состоится уже в этом году, ближе к осени, сообщает Dom2Life.

«У них точно будет брак», - заявила Люлько.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Японии успешно выходили недоношенного
Таролог Сюзанна убеждена, что Майю
Альбина Джанабаева снялась для обложки
Instagram имеет возможность скрывать
Употребление перед сном алкоголя и
Сын Плющенко и Рудковской ведет
В браузере Google Chrome появился
Прилучный и Муцениеце похвастались
Mitsubishi показала тизеры "спортивной"
У Захара Саленко развилась «интимофобия»
Ученые расшифровали ДНК средневековых
Путин заявил, что ММКФ положительно
В Оренбурге поезд насмерть сбил женщину
Эксперты представили обзор
Роман Капаклы отказывается знакомиться
Леди Гага назвала причину расставания с
Супруга Михаила Турецкого держит его в
Россия предложила США принять
Алена Савкина прокомментировала слухи о
Анфиса Чехова решилась на весеннее
Новые модели iPhone получат скрытую
Анна Нетребко отменила два своих
В России появится новый купе-кроссовер
Ксения Бородина удивила новым образом
У детей с расстройством поведения
Медики назвали мутации ДНК главной
Facebook признался, что незаконно
В мозге мышей обнаружена связь слуха и
Шарлиз Терон рассказала, почему ее
Промсвязьбанк проведет уроки
Просмотреть все новости