Медики назвали мутации ДНК главной причиной старения





Медколледж имени Эйнштейна в США провёл исследование ДНК людей разного возраста, найдя основную причину старения. С годами в соматических клетках человека накапливаются тысячи мутаций. Последние играют ключевую роль не только в старении, но и в онкологии. Для эксперимента учёными было проведено секвенирование генов людей от младенческого возраста до долгожителей.Количество мутаций у новорождённых оказалось сравнительно небольшим - в среднем 463. К 27-30 годам человек обретает уже 1181 повреждение ДНК, а к 52-75 годам - 2101. Для долгожителей 97-106 лет среднее число достигает 3127.Мутации возникают случайным образом в разных местах генома и являются уникальными. При этом для определённых участков вероятность повышена.Природа таких возрастных изменений сходна со злокачественными новообразованиями, отмечают медики. Так, зафиксированы нуклеотидные замены в открытом хроматине и других участках.