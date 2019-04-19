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Медики назвали мутации ДНК главной причиной старения

Американские медики назвали мутации в ДНК человека главной причиной его старения. Определённые изменения в клетках генома можно сопоставить с развитием раковых опухолей.
Медики назвали мутации ДНК главной причиной старения

Медколледж имени Эйнштейна в США провёл исследование ДНК людей разного возраста, найдя основную причину старения. С годами в соматических клетках человека накапливаются тысячи мутаций. Последние играют ключевую роль не только в старении, но и в онкологии. Для эксперимента учёными было проведено секвенирование генов людей от младенческого возраста до долгожителей.

Количество мутаций у новорождённых оказалось сравнительно небольшим - в среднем 463. К 27-30 годам человек обретает уже 1181 повреждение ДНК, а к 52-75 годам - 2101. Для долгожителей 97-106 лет среднее число достигает 3127.

Мутации возникают случайным образом в разных местах генома и являются уникальными. При этом для определённых участков вероятность повышена.

Природа таких возрастных изменений сходна со злокачественными новообразованиями, отмечают медики. Так, зафиксированы нуклеотидные замены в открытом хроматине и других участках.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 08:30

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