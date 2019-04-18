«Любопытное зрелище»: Песков высказался о дебатах Зеленского и Порошенко
В Украине на 19 апреля запланированы дебаты между основными претендентами на пост президента Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Дмитрий Песком, общаясь с прессой, заявил, ему хотелось бы посмотреть это «зрелище», так как оно обещает «быть любопытным».
Представитель Кремля отметил, что не знает, планирует ли Владимир Путин наблюдать за дебатами кандидатов, борющихся за кресло президента Украины.
Пресс-секретарь Путина хотел бы узнать, где можно посмотреть трансляцию с «Олимпийского», передает «ПолитЭксперт». Песков не откажет себе в удовольствии понаблюдать за «любопытным зрелищем» с участием Порошенко и Зеленского.
Представитель Кремля отметил, что не знает, планирует ли Владимир Путин наблюдать за дебатами кандидатов, борющихся за кресло президента Украины.
Пресс-секретарь Путина хотел бы узнать, где можно посмотреть трансляцию с «Олимпийского», передает «ПолитЭксперт». Песков не откажет себе в удовольствии понаблюдать за «любопытным зрелищем» с участием Порошенко и Зеленского.
Политика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:57