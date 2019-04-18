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«Любопытное зрелище»: Песков высказался о дебатах Зеленского и Порошенко

В Украине на 19 апреля запланированы дебаты между основными претендентами на пост президента Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Дмитрий Песком, общаясь с прессой, заявил, ему хотелось бы посмотреть это «зрелище», так как оно обещает «быть любопытным».
«Любопытное зрелище»: Песков высказался о дебатах Зеленского и Порошенко

Представитель Кремля отметил, что не знает, планирует ли Владимир Путин наблюдать за дебатами кандидатов, борющихся за кресло президента Украины.

Пресс-секретарь Путина хотел бы узнать, где можно посмотреть трансляцию с «Олимпийского», передает «ПолитЭксперт». Песков не откажет себе в удовольствии понаблюдать за «любопытным зрелищем» с участием Порошенко и Зеленского.



 
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Политика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:57

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