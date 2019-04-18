Марат Башаров признался, что до сих пор живет с бывшей женой Елизаветой Шевырковой





Марат Башаров в своем интервью корреспондентам «Комсомольской правды» заявил, что продолжает жить вместе с экс-супругой. «Развод – формальность», - считает киноактер. Он также сообщил, что раздела имущества не было, а была только «добрая воля» Башарова, согласно которой большая квартира отошла Елизавете Шевырковой и их общему сыну.По словам артиста, в данный момент у него много работы и он очень много времени проводит в разъездах. Он продолжает жить с семьей под одной крышей, но с некоторыми условиями. Как сообщил друг Башарова, бывшие супруги заключили соглашение: актер может жить с семьей, но при этом он не должен употреблять спиртное. Ведущий «Битвы экстрасенсов» предъявил экс-жене и свое условие: «чтобы у Марселя не появился новый папа».По словам собеседника журналистов, Башаров и Шевыркова пытаются снова быть семьей ради наследника. Сейчас он не видит знаменитого друга «поддатым» и добавляет, что Марат Башаров во всем старается угождать бывшей возлюбленной, много времени уделяет сыну.