Медики из Бурденко прилетят в Уфу, чтобы помочь в лечении Дмитрия Быкова





Несколько дней назад Дмитрий Быков совершал перелет из Екатеринбурга, на борту самолёта он почувствовал себя плохо. В результате писателя госпитализировали в одну из больниц Уфы. Позже представители знаменитости сообщили, что он в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственного дыхания. По этой причине Дмитрий Быков не может быть переведен в московскую клинику.Недавно на своем Telegram-канале Алексей Венедиктов написал, что сегодня в Уфу вылетит бригада медиков из госпиталя имени Бурденко, чтобы помочь своим коллегам в лечении писателя, литературного критика, журналиста и поэта Дмитрия Быкова. По предварительной информации, одним из возможных диагнозов у него называют энцефалопатию.