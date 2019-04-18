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Медики из Бурденко прилетят в Уфу, чтобы помочь в лечении Дмитрия Быкова

Медицинские работники из госпиталя имени Бурденко прилетят в Уфу, чтобы помочь в лечении писателя Дмитрия Быкова. Данную информацию на своем Telegram-канале сообщил Алексей Венедиктов, который является главным редактором «Эха Москвы».

Медики из Бурденко прилетят в Уфу, чтобы помочь в лечении Дмитрия Быкова

Несколько дней назад Дмитрий Быков совершал перелет из Екатеринбурга, на борту самолёта он почувствовал себя плохо. В результате писателя госпитализировали в одну из больниц Уфы. Позже представители знаменитости сообщили, что он в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственного дыхания. По этой причине Дмитрий Быков не может быть переведен в московскую клинику.

Недавно на своем Telegram-канале Алексей Венедиктов написал, что сегодня в Уфу вылетит бригада медиков из госпиталя имени Бурденко, чтобы помочь своим коллегам в лечении писателя, литературного критика, журналиста и поэта Дмитрия Быкова. По предварительной информации, одним из возможных диагнозов у него называют энцефалопатию.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:56

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