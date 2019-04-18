После пожара в Нотр-Дам полная версия игры Assassin's Creed Unity стала бесплатной
После пожара в Нотр-Дам полная версия компьютерной игры Assassin's Creed Unity стала бесплатной для всех желающих. В ней создана цифровая копия сооружения.
Вечером 15 апреля в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари. Полностью потушить пожар удалось только утром следующего дня. В результате сгорела большая часть кровли и шпиль.
Создатели компьютерной игры «Assassin's Creed: Единство» пожертвовали 500 000 евро на возрождение исторического сооружения. Помимо этого, французская компания дала возможность геймерам бесплатно получить полную версию ACU, так как в ней воссоздана доскональная копия собора. Все желающие смогут ощутить всю красоту и величие Нотр-Дам-де-Пари до 25 апреля текущего года.
Ранее сообщалось, что пользователи Всемирной паутины пытались нажиться на случившейся трагедии.
Вечером 15 апреля в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари. Полностью потушить пожар удалось только утром следующего дня. В результате сгорела большая часть кровли и шпиль.
Создатели компьютерной игры «Assassin's Creed: Единство» пожертвовали 500 000 евро на возрождение исторического сооружения. Помимо этого, французская компания дала возможность геймерам бесплатно получить полную версию ACU, так как в ней воссоздана доскональная копия собора. Все желающие смогут ощутить всю красоту и величие Нотр-Дам-де-Пари до 25 апреля текущего года.
Ранее сообщалось, что пользователи Всемирной паутины пытались нажиться на случившейся трагедии.
В мире
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:27