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После пожара в Нотр-Дам полная версия игры Assassin's Creed Unity стала бесплатной

После пожара в Нотр-Дам полная версия компьютерной игры Assassin's Creed Unity стала бесплатной для всех желающих. В ней создана цифровая копия сооружения.
После пожара в Нотр-Дам полная версия игры Assassin's Creed Unity стала бесплатной

Вечером 15 апреля в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари. Полностью потушить пожар удалось только утром следующего дня. В результате сгорела большая часть кровли и шпиль.

Создатели компьютерной игры «Assassin's Creed: Единство» пожертвовали 500 000 евро на возрождение исторического сооружения. Помимо этого, французская компания дала возможность геймерам бесплатно получить полную версию ACU, так как в ней воссоздана доскональная копия собора. Все желающие смогут ощутить всю красоту и величие Нотр-Дам-де-Пари до 25 апреля текущего года.

Ранее сообщалось, что пользователи Всемирной паутины пытались нажиться на случившейся трагедии.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:27

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