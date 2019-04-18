Андрей Разин подал в суд на «Зенит»





В марте нынешнего года в соцсетях появилось скандальное видео с участием фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова. В эфире ток-шоу «Зенита» он позволял себе нецензурно выражаться в адрес Москвы, чем задел чувства многих россиян. Не остался в стороне от событий продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он подал иск в суд на футбольный клуб, требуя удалить скандальную запись и ее фрагменты, а также выразить свою позицию по этому поводу.Продюсер считает, что манера речи Шнурова, которая содержит большое количество матерных выражений, носит оскорбительный характер. А высказывания в адрес столицы страны в целом подрывает ее авторитет, формирует негативное отношение к культуре, памятникам и ее жителям.