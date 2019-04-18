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Андрей Разин подал в суд на «Зенит»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обратился в суд с претензиями к футбольному клубу «Зенит». Суть обращения состоит в том, что на канале клуба в публичном доступе появилось видео, где Сергей Шнуров нецензурно выражается в адрес столицы России.
Андрей Разин подал в суд на «Зенит»

В марте нынешнего года в соцсетях появилось скандальное видео с участием фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова. В эфире ток-шоу «Зенита» он позволял себе нецензурно выражаться в адрес Москвы, чем задел чувства многих россиян. Не остался в стороне от событий продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он подал иск в суд на футбольный клуб, требуя удалить скандальную запись и ее фрагменты, а также выразить свою позицию по этому поводу.
Андрей Разин подал в суд на «Зенит»

Продюсер считает, что манера речи Шнурова, которая содержит большое количество матерных выражений, носит оскорбительный характер. А высказывания в адрес столицы страны в целом подрывает ее авторитет, формирует негативное отношение к культуре, памятникам и ее жителям.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:20

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