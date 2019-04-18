Анна Исаева заявила, что мать Юлии Началовой полностью поседела после ее смерти
Анна Исаева, PR-менеджер Юлии Началовой, обнародовала в своем Instagram-аккаунте фото матери певицы. Помощница покойной артистки постаралась сделать для убитой горем женщины, поседевшей полностью после смерти дочери, приятный сюрприз.
Исаева отвела Таисию Началову к стилисту скончавшейся 16 марта звезды. Мастер потрудилась над волосами родительницы своей постоянной клиентки, затонировала седину, превратив ее в настоящую красавицу. Мать Юлии Началовой впервые после смерти наследницы разрешила себя сфотографировать.
Комментируя снимок, Исаева отметила, что поседевшие волосы еще можно поправить, а «безумно печальных, опустошенных страдающих маминых глаз – никогда». Родительница Началовой не хотела никуда идти, но PR-менеджеру артистки, пожелавшей сделать для нее хоть немного приятного, удалось ее уговорить.
Исаева отвела Таисию Началову к стилисту скончавшейся 16 марта звезды. Мастер потрудилась над волосами родительницы своей постоянной клиентки, затонировала седину, превратив ее в настоящую красавицу. Мать Юлии Началовой впервые после смерти наследницы разрешила себя сфотографировать.
Комментируя снимок, Исаева отметила, что поседевшие волосы еще можно поправить, а «безумно печальных, опустошенных страдающих маминых глаз – никогда». Родительница Началовой не хотела никуда идти, но PR-менеджеру артистки, пожелавшей сделать для нее хоть немного приятного, удалось ее уговорить.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:15