Анна Исаева заявила, что мать Юлии Началовой полностью поседела после ее смерти

Исаева отвела Таисию Началову к стилисту скончавшейся 16 марта звезды. Мастер потрудилась над волосами родительницы своей постоянной клиентки, затонировала седину, превратив ее в настоящую красавицу. Мать Юлии Началовой впервые после смерти наследницы разрешила себя сфотографировать.Комментируя снимок, Исаева отметила, что поседевшие волосы еще можно поправить, а «безумно печальных, опустошенных страдающих маминых глаз – никогда». Родительница Началовой не хотела никуда идти, но PR-менеджеру артистки, пожелавшей сделать для нее хоть немного приятного, удалось ее уговорить.