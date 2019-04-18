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Анна Исаева заявила, что мать Юлии Началовой полностью поседела после ее смерти

Анна Исаева, PR-менеджер Юлии Началовой, обнародовала в своем Instagram-аккаунте фото матери певицы. Помощница покойной артистки постаралась сделать для убитой горем женщины, поседевшей полностью после смерти дочери, приятный сюрприз.
Анна Исаева заявила, что мать Юлии Началовой полностью поседела после ее смерти

Исаева отвела Таисию Началову к стилисту скончавшейся 16 марта звезды. Мастер потрудилась над волосами родительницы своей постоянной клиентки, затонировала седину, превратив ее в настоящую красавицу. Мать Юлии Началовой впервые после смерти наследницы разрешила себя сфотографировать.

Комментируя снимок, Исаева отметила, что поседевшие волосы еще можно поправить, а «безумно печальных, опустошенных страдающих маминых глаз – никогда». Родительница Началовой не хотела никуда идти, но PR-менеджеру артистки, пожелавшей сделать для нее хоть немного приятного, удалось ее уговорить.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:15

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