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Motorola выпустит еще два смартфона серии One

Компания Motorola готовится к анонсу двух новых моделей смартфонов серии One. В прошлом году бренд выпустил P30 и P30 Note, более известные как Motorola One и Motorola One Power.
Motorola выпустит еще два смартфона серии One

Согласно информации, которую предоставил Эван Бласс, в серию One входят четыре смартфона: Motorola One, Motorola One Power, Motorola One Vision и Motorola One Action. Однако сейчас на рынке представлено только первые два. То есть существуют все основания полагать, что в ближайшее время состоится релиз одной из невышедших моделей.

По слухам, Motorola One Vision будет иметь безрамочный экран с отверстием для фронтально камеры. Имеется информация, что основная камера состоит из двух модулей, которые имеют 48 мегапикселей. На модели установят Full HD+ дисплей, разрешением 6,2 дюйма. Процессор Samsung Exynos 9610 обеспечит высокую производительность гаджета. Возможно устройство будет иметь 3 или 4 гигабайта оперативной памяти и аккумуляторную батарею емкостью 3500 мАч. Предполагается, что анонс этой модели произойдёт в ближайшем будущем.

Информации по Motorola One Action нет, поэтому можно припустить, что он появится не скоро.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:46

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