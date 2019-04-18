Назван новый способ восстановиться после инсульта
Группа ученых из США после проведения исследования сообщила, что лечебные перчатки помогут человеку восстановиться после инсульта. Это новый способ, при котором можно реабилитироваться от последствий серьёзной болезни.
Инсульт является острым нарушением мозгового кровообращения, которое сопровождается внезапной потерей сознания и параличами. Пока нет системы, которая гарантировала бы полную реабилитацию. Недавно группа американских специалистов разработала аппарат для стимулирования нервных окончаний. Он будет восстанавливать работу поврежденных частей тела с помощью вибраций.
На данный момент люди, которые пережили инсульт, остаются полностью беспомощными. Нередко у них от безысходности пропадают надежды на лучшее, однако новый метод поможет восстановиться после заболевания.
Эксперты отмечают, что возможны противопоказания. Применение данного аппарата должен назначать только врач.
Инсульт является острым нарушением мозгового кровообращения, которое сопровождается внезапной потерей сознания и параличами. Пока нет системы, которая гарантировала бы полную реабилитацию. Недавно группа американских специалистов разработала аппарат для стимулирования нервных окончаний. Он будет восстанавливать работу поврежденных частей тела с помощью вибраций.
На данный момент люди, которые пережили инсульт, остаются полностью беспомощными. Нередко у них от безысходности пропадают надежды на лучшее, однако новый метод поможет восстановиться после заболевания.
Эксперты отмечают, что возможны противопоказания. Применение данного аппарата должен назначать только врач.
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:21