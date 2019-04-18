Назван новый способ восстановиться после инсульта





Инсульт является острым нарушением мозгового кровообращения, которое сопровождается внезапной потерей сознания и параличами. Пока нет системы, которая гарантировала бы полную реабилитацию. Недавно группа американских специалистов разработала аппарат для стимулирования нервных окончаний. Он будет восстанавливать работу поврежденных частей тела с помощью вибраций.На данный момент люди, которые пережили инсульт, остаются полностью беспомощными. Нередко у них от безысходности пропадают надежды на лучшее, однако новый метод поможет восстановиться после заболевания.Эксперты отмечают, что возможны противопоказания. Применение данного аппарата должен назначать только врач.