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Представлен ТОП-5 лучших смартфонов стоимостью до 7000 рублей

Аналитики издания GizChina составили рейтинг лучших на рынке смартфонов с российским ценником, не превышающим 7000 рублей. Аппарат Redmi 6A производства Xiaomi возглавил ТОП-5.
Представлен ТОП-5 лучших смартфонов стоимостью до 7000 рублей

Устройство стоимостью 5900 рублей может похвастаться чипом MediaTek Helio A22, объемом ОЗУ - 2/3 ГБ и ПЗУ – 16/32 ГБ. Бюджетный смартфон с 5,45-дюймовым экраном HD+ оснащен камерами – основной на 13 Мп и фронтальной на 5 Мп, а также АКБ на 3000 мАч. Вторым в «пятерке лучших» следует безрамочный аппарат Leagoo M13 с аналогичным процессором и аккумулятором, а также ОЗУ на 4 ГБ и ПЗУ на 32 ГБ. Смартфон с 6,1-дюймовым дисплеем получил основную камеру с модулями на 8/5 Мп и фронтальную на 5 Мп. Устройство можно приобрести за 5700 рублей.

Третью сточку рейтинга занял Elephone A6 Mini, оборудованный безрамочным 5,71-дюймовым экраном с вырезом в виде капли. За 6600 рублей пользователь получает аппарат со сдвоенной основной камерой на 16/2 Мп и фронтальной на 16 Мп, АКБ на 3180 мАч, памятью на 4/32 ГБ и аналогичным с предыдущими смартфонами чипом. Следом идет бюджетник Redmi Go с 5,0-дюймовым HD-дисплеем, хранилищем на 1/8 ГБ, основной и селфи-камерой по 8 Мп. В России устройство с облегченным вариантом Android Go и батареей на 3000 мАч оценивается в 5550 рублей.

Замыкает ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов Doogee S40, отличающийся ударопрочным прорезиненным корпусом. Телефон с 5,5-дюймовым дисплеем базируется на MediaTek MT6739, имеет 2/16 ГБ ОЗУ/ПЗУ. Аппарат за 5300 рублей получил основную камеру с датчиками на 8/5 Мп и фронтальную на 8 Мп, а также мощный аккумулятор на 4650 мАч.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:00

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