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Ежедневное употребление моркови снижает риск развития онкологии

Медицинские работники выяснили, что ежедневное употребление моркови может снизить риск развития онкологии. Специалисты заявили, что самое ценное в данном корнеплоде - это каротин.

Ежедневное употребление моркови снижает риск развития онкологии

Многие люди понимают, что морковь содержит в себе большое количество минералов и витаминов. Но не все знают, что самым важным в этом овоще является каротин, поскольку именно он помогает организму бороться с возникновением патологических опухолей. Специалисты выяснили, что употребление каротина не менее 2,8 мл в сутки снизит риск развития онкологии.

Медики рассказали, что морковь содержит антиоксиданты, которые не теряют свои свойства даже в вареном продукте. Калий помогает нормализовать работу сердца, понижает давление и защищает организм от развития варикоза и атеросклероза. Морковь содержит полезные волокна, которые уничтожают бактерии в ротовой полости. Также ежедневное употребление корнеплода поможет избавиться от хронической усталости, головной боли и боли в суставах.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:22

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