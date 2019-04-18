Ежедневное употребление моркови снижает риск развития онкологии





Многие люди понимают, что морковь содержит в себе большое количество минералов и витаминов. Но не все знают, что самым важным в этом овоще является каротин, поскольку именно он помогает организму бороться с возникновением патологических опухолей. Специалисты выяснили, что употребление каротина не менее 2,8 мл в сутки снизит риск развития онкологии.Медики рассказали, что морковь содержит антиоксиданты, которые не теряют свои свойства даже в вареном продукте. Калий помогает нормализовать работу сердца, понижает давление и защищает организм от развития варикоза и атеросклероза. Морковь содержит полезные волокна, которые уничтожают бактерии в ротовой полости. Также ежедневное употребление корнеплода поможет избавиться от хронической усталости, головной боли и боли в суставах.