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Отказ от завтрака и поздний ужин провоцируют сердечный приступ
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Отказ от завтрака и поздний ужин провоцируют сердечный приступ

Специалисты государственного университета Сан-Паулу в Бразилии предупреждают, что отказ от завтрака и ужин за менее два часа до сна сильно вредят здоровью. Прием пищи в более ранний период позволяет организму активнее сжигать калории, нормализует гормональный баланс.
Отказ от завтрака и поздний ужин провоцируют сердечный приступ

Бразильские исследователи изучили медицинские карты 113 человек, принесших сердечный приступ. Оказалось, 57% пациентов трижды в неделю пропускали завтрак, порядка 50% практически через день поздно ужинали, а 47% отказывались от утренней трапезы, но вечером наедались. Ученые выяснили, что люди, регулярно пропускающие завтраки и позволяющие себе ужин менее чем за два часа до сна, имеют в 4-5 раз больше шансов умереть в течение месяца после сердечного приступа или пережить повторный.

Специалисты советуют перенести прием пищи на более ранний период, благодаря чему быстрее сжигаются калории и стабилизируется гормональный баланс организма. Люди, отказывающиеся от утренней трапезы и поздно ужинающие, чаще других подвержены вредным привычкам. Изменение способа питания является самым простым методом улучшения здоровья. Ученые уверены, воспалительная реакция и окислительный стресс могут быть связаны с неправильным распределением приема пищи, вызывающим сердечно-сосудистые заболевания.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:52

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