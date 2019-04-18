Мама Таты Абрамсон о новом мужчине дочери: «Его бывшая спрятала сына!»
Родительница бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Таты Абрамсон – Марина Тристановна сообщила шокирующую новость. Оказывается, что бывшая гражданская супруга нового мужчины ее дочери спрятала от него наследника.
Несколько часов назад в Сети появилось очередное интервью с одной из самых ярких телебабушек телепроекта «Дом-2», в котором она рассказала о новом возлюбленном своей единственной наследницы.
По словам Марины Тристановной, нового мужчину Таты зовут Андреа и он является коренным итальянцем. Избранник длинноволосой блондинки ранее был женат на украинке по имени Элла, которая родила мужчине сына. Сейчас, как утверждает мать Абрамсон, бывшая гражданская жена итальянца распускает про него «грязные сплетни», якобы он взаправду женат и все еще живет с ней.
Судя по всему, родительница Таты решила опровергнуть эту информацию и связалась с журналистами Dom2Life, которым рассказала, что бывшая жена Андреа врет. Также Марина Тристановна сообщила, что у этой девушки на самом деле уже давно появился новый избранник, с которым она живет в Дубае.
Нужно сказать, что мать Таты настроена довольно серьезно и буквально требует бывшую гражданскую жену Андреа предоставить документы о том, что она до сих пор является его супругой.
Более того родственница Абрамсон рассказала шокирующую историю о том, что Элла пыталась шантажировать Андреа и в свое время украла их общего ребенка и скрывала его от родного отца.
Несколько часов назад в Сети появилось очередное интервью с одной из самых ярких телебабушек телепроекта «Дом-2», в котором она рассказала о новом возлюбленном своей единственной наследницы.
По словам Марины Тристановной, нового мужчину Таты зовут Андреа и он является коренным итальянцем. Избранник длинноволосой блондинки ранее был женат на украинке по имени Элла, которая родила мужчине сына. Сейчас, как утверждает мать Абрамсон, бывшая гражданская жена итальянца распускает про него «грязные сплетни», якобы он взаправду женат и все еще живет с ней.
Судя по всему, родительница Таты решила опровергнуть эту информацию и связалась с журналистами Dom2Life, которым рассказала, что бывшая жена Андреа врет. Также Марина Тристановна сообщила, что у этой девушки на самом деле уже давно появился новый избранник, с которым она живет в Дубае.
«Ребенка воспитывает мама Андреа..» - отметила телебабушка.
Нужно сказать, что мать Таты настроена довольно серьезно и буквально требует бывшую гражданскую жену Андреа предоставить документы о том, что она до сих пор является его супругой.
Более того родственница Абрамсон рассказала шокирующую историю о том, что Элла пыталась шантажировать Андреа и в свое время украла их общего ребенка и скрывала его от родного отца.
«Можете позвонить в посольство Италии и узнать, как они искали сына!», - заявила Марина Тристановна.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:43