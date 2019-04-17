Роуз МакГоуэн после автокатастрофы не чувствует запахов

В одном из последних интервью 45-летняя Роуз МакГоуэн поделилась с сотрудниками интернет-издания The Daily Mail неожиданным откровением о себе. По ее словам, много лет назад она стала участником дорожно-транспортного происшествия, в котором сильно ударилась головой о дверь автомобиля. Медики обследовали знаменитость и уверили, что травма неопасна для здоровья. Однако после выписки из медучреждения певица стала замечать, что потеряла обоняние.Позже Роуз МакГоуэн прошла специальную проверку у работников Гарвардского университета, но ученым так и не удалось понять причину, по которой нарушилась работа органа чувств. По словам звезды телесериала «Зачарованные», ее случаем заинтересовались многие исследователи, ведь когда пропали запахи, ее вкус крайне обострился.Сейчас Роуз МакГоуэн так и живет без обоняния, но с усиленными вкусовыми ощущениями. Она уже привыкла к этому, хоть один раз не почувствовала запаха утечки газа и оказалась в опасной ситуации.