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Роуз МакГоуэн после автокатастрофы не чувствует запахов

Американская актриса Роуз МакГоуэн рассказала об одной особенности из своей нынешней жизни. Оказалось, что она не чувствует запахи после того, как попала в автокатастрофу.
Роуз МакГоуэн после автокатастрофы не чувствует запахов

В одном из последних интервью 45-летняя Роуз МакГоуэн поделилась с сотрудниками интернет-издания The Daily Mail неожиданным откровением о себе. По ее словам, много лет назад она стала участником дорожно-транспортного происшествия, в котором сильно ударилась головой о дверь автомобиля. Медики обследовали знаменитость и уверили, что травма неопасна для здоровья. Однако после выписки из медучреждения певица стала замечать, что потеряла обоняние.

Позже Роуз МакГоуэн прошла специальную проверку у работников Гарвардского университета, но ученым так и не удалось понять причину, по которой нарушилась работа органа чувств. По словам звезды телесериала «Зачарованные», ее случаем заинтересовались многие исследователи, ведь когда пропали запахи, ее вкус крайне обострился.

Сейчас Роуз МакГоуэн так и живет без обоняния, но с усиленными вкусовыми ощущениями. Она уже привыкла к этому, хоть один раз не почувствовала запаха утечки газа и оказалась в опасной ситуации.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:05

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