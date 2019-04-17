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Ученые научились набивать татуировки без игл

Ученым удалось выяснить, как можно набить татуировку без игл. Сделать рисунок на теле поможет специальный лазер, при этом не нужно будет повторное посещение салона.
Ученые научились набивать татуировки без игл

Научные работники сообщили, что набивать татуировки можно более безболезненным способом, чем ввод под кожу специальной краски при помощи иглы. Они утверждают, что нанести на тело изображение можно лазером. Специалисты рассказали, что жидкость внутри прибора нагревается и попадает под кожу человека через так называемую струю. Новый метод набивания татуировок поможет клиентам обезопасить себя от различных заболеваний и повреждений кожного покрова. Также ученые отметили, что этот способ не требует повторного посещения салона, поскольку изображение получится качественным с первого раза.

Научные сотрудники предупредили, для того, чтобы сделать рисунок на теле при помощи лазера, нужно для начала обратиться к врачу за консультацией. Также специалист даст все необходимые советы по уходу за татуировкой.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:41

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