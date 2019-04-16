Ученые: На мужской бороде больше микробов, чем на шести собак





Изначально ученые из Швейцарии проводили исследования для того, чтобы узнать, насколько микроорганизмы, живущие на домашних питомцах, вредны для здоровья человека. В ходе изучения вопроса специалисты пришли к выводу, шокировавшему даже их: на мужской бороде находится куда больше микробов, чем на шерсти собак. Специалисты отмечают, в данном случае речь идет не только о количественных, но и о качественных различиях.К таким неожиданным результатам ученые пришли после изучения 18 мужчин и 30 собак разных пород. Оказалось, что в 7 случаях на шерсти домашних питомцев было значительно меньше микробов, чем на бороде представителей сильного пола. Во всех остальных 23 ситуациях показатели собак были близки к результатам мужчин, но у последних специалисты обнаружили более опасные для здоровья микроорганизмы.Подобные результаты исследования швейцарских ученых вызвали небольшой скандал. Бородатые мужчины посчитали такие выводы дискриминирующими и потребовали повторного изучения данного вопроса. Они отмечают, выборка из 18 человек и 30 собак не способна в полной мере дать представление об этой проблеме.