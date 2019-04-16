Ученые: На мужской бороде больше микробов, чем на шести собак
Швейцарские ученые провели исследование, но оно привело их к неожиданным результатам, не относящимся к первичной теме изучения. Оказалось, что на мужской бороде микробов больше, чем на шерсти собак.
Изначально ученые из Швейцарии проводили исследования для того, чтобы узнать, насколько микроорганизмы, живущие на домашних питомцах, вредны для здоровья человека. В ходе изучения вопроса специалисты пришли к выводу, шокировавшему даже их: на мужской бороде находится куда больше микробов, чем на шерсти собак. Специалисты отмечают, в данном случае речь идет не только о количественных, но и о качественных различиях.
К таким неожиданным результатам ученые пришли после изучения 18 мужчин и 30 собак разных пород. Оказалось, что в 7 случаях на шерсти домашних питомцев было значительно меньше микробов, чем на бороде представителей сильного пола. Во всех остальных 23 ситуациях показатели собак были близки к результатам мужчин, но у последних специалисты обнаружили более опасные для здоровья микроорганизмы.
Подобные результаты исследования швейцарских ученых вызвали небольшой скандал. Бородатые мужчины посчитали такие выводы дискриминирующими и потребовали повторного изучения данного вопроса. Они отмечают, выборка из 18 человек и 30 собак не способна в полной мере дать представление об этой проблеме.
Изначально ученые из Швейцарии проводили исследования для того, чтобы узнать, насколько микроорганизмы, живущие на домашних питомцах, вредны для здоровья человека. В ходе изучения вопроса специалисты пришли к выводу, шокировавшему даже их: на мужской бороде находится куда больше микробов, чем на шерсти собак. Специалисты отмечают, в данном случае речь идет не только о количественных, но и о качественных различиях.
К таким неожиданным результатам ученые пришли после изучения 18 мужчин и 30 собак разных пород. Оказалось, что в 7 случаях на шерсти домашних питомцев было значительно меньше микробов, чем на бороде представителей сильного пола. Во всех остальных 23 ситуациях показатели собак были близки к результатам мужчин, но у последних специалисты обнаружили более опасные для здоровья микроорганизмы.
Подобные результаты исследования швейцарских ученых вызвали небольшой скандал. Бородатые мужчины посчитали такие выводы дискриминирующими и потребовали повторного изучения данного вопроса. Они отмечают, выборка из 18 человек и 30 собак не способна в полной мере дать представление об этой проблеме.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:59