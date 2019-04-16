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Ученые: На мужской бороде больше микробов, чем на шести собак

Швейцарские ученые провели исследование, но оно привело их к неожиданным результатам, не относящимся к первичной теме изучения. Оказалось, что на мужской бороде микробов больше, чем на шерсти собак.
Ученые: На мужской бороде больше микробов, чем на шести собак

Изначально ученые из Швейцарии проводили исследования для того, чтобы узнать, насколько микроорганизмы, живущие на домашних питомцах, вредны для здоровья человека. В ходе изучения вопроса специалисты пришли к выводу, шокировавшему даже их: на мужской бороде находится куда больше микробов, чем на шерсти собак. Специалисты отмечают, в данном случае речь идет не только о количественных, но и о качественных различиях.

К таким неожиданным результатам ученые пришли после изучения 18 мужчин и 30 собак разных пород. Оказалось, что в 7 случаях на шерсти домашних питомцев было значительно меньше микробов, чем на бороде представителей сильного пола. Во всех остальных 23 ситуациях показатели собак были близки к результатам мужчин, но у последних специалисты обнаружили более опасные для здоровья микроорганизмы.
Ученые: На мужской бороде больше микробов, чем на шести собак

Подобные результаты исследования швейцарских ученых вызвали небольшой скандал. Бородатые мужчины посчитали такие выводы дискриминирующими и потребовали повторного изучения данного вопроса. Они отмечают, выборка из 18 человек и 30 собак не способна в полной мере дать представление об этой проблеме.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:59

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