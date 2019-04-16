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Медики назвали питательные и быстро утоляющие голод продукты

Медики назвали питательные продукты, позволяющие быстро утолить голод. Это поможет решить проблемы с режимом питания людям, страдающим от ожирения.
Медики назвали питательные и быстро утоляющие голод продукты

По словам специалистов, диеты очень часто не всегда полезны для организма человека, а иногда, даже усугубляют положение, так как выводят необходимые для здоровья витамины. Для борьбы с голодом и лишним весом хорошо подойдут мясо птицы и рыба нежирных сортов. Эти продукты содержат большое количество белка и жирорастворимых кислот Омега-3, что позволяет человеку убрать чувство голода.

Крупы грубого пола, семечки, орехи насыщают и обогащают организм полезными витаминами и клетчаткой. Каши из различных видов круп прекрасно подойдут для завтрака, а орехи с семечками будут хорошим перекусом.

Долгое время оставаться сытым позволит и употребление моркови, свеклы, чечевицы, сельдерея. Они богаты легкими и сложными углеводами, избавляющими от потребности есть чаще и больше. Полезным продуктом является и банан. Для перекуса достаточно одного фрукта в день. Так как в нем много фруктозы, лучше употреблять этот экзотический продукт в начале дня. Интересно, что утолить чувство голода помогает даже вода, выпитая до приема еды.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:31

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