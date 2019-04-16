АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали, что спать менее 5 часов в сутки опасно для здоровья
EUR 72.70 USD 64.25
Курс валют на 16.04.2019

Создатели Jedi: Fallen Order приоткрыли занавес сюжета игры во вселенной Star Wars

Создатели игры Jedi: Fallen Order, действия которой разворачиваются во вселенной Star Wars, рассказали фанатам немного о сюжете проекта. Несмотря на то, что все не любят спойлеры, удержатся от прочтения интересной информации трудно.
Создатели Jedi: Fallen Order приоткрыли занавес сюжета игры во вселенной Star Wars

И так, действия игры будут происходить на новой локации во вселенной «Звёздных войн» планете Бракка. Это место, где империя утилизирует старые и строит новые корабли. Главным героям является Кэл Кэстис — падаван, который так и не окончил обучение. Сюжет сосредоточен вокруг «противостояния человека и дикой природы», что дало возможность уменьшить затраты на создание массовки и новых персонажей. Однако разработчики обещают, что в проекте будут и знакомые лица. К сожалению неизвестно о ком именно идет речь.

При создании проекта было уделено огромное вниманию геймплэю, что должно придать максимального удовольствия во время прохождения игры. Релиз планируется на 15 ноября 2019 года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Другое
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики назвали питательные и быстро
Алла Пугачева раскритиковала некоторые
Появился снимок Чулпан Хаматовой в роли
Лина Хиди рассказала о спорной
Названы три участника «Дома-2», которые
Эксперты назвали основные причины
Юрий Лужков: «Нотр-Дам-де-Пари тушили
Надежда Бабкина о своем бойфренде: «Он
Появились новые рендеры смартфона
Дмитрий Тарасов отреагировал на новость
Создатели Jedi: Fallen Order приоткрыли
Ученые назвали российские дачи причиной
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Медики рассказали, какие продукты
«У Миры мощный фингал под глазом»:
Анна Седокова показала поклонникам свой
В Ливии замечена необычная боевая
Промсвязьбанк и Татарстан стали
Фёдор Бондарчук снимет телеверсию
Медики из Манчестера дали рекомендации
Эксперт рассказал о главных признаках
Виктория Боня не согласна с
Сергей Лазарев показал на видео падение
В Финляндии создали удобрение из
Ксения Бородина накормила маленькую
Владельцы iPad Pro не могут заводить
Ученые доказали существование кризиса
В РФ год назад предсказали возгорание в
Скандальная звезда «Дома-2» Яна Шевцова
Дочь Ирины Салтыковой Алиса в
Просмотреть все новости