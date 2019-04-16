Создатели Jedi: Fallen Order приоткрыли занавес сюжета игры во вселенной Star Wars





И так, действия игры будут происходить на новой локации во вселенной «Звёздных войн» планете Бракка. Это место, где империя утилизирует старые и строит новые корабли. Главным героям является Кэл Кэстис — падаван, который так и не окончил обучение. Сюжет сосредоточен вокруг «противостояния человека и дикой природы», что дало возможность уменьшить затраты на создание массовки и новых персонажей. Однако разработчики обещают, что в проекте будут и знакомые лица. К сожалению неизвестно о ком именно идет речь.При создании проекта было уделено огромное вниманию геймплэю, что должно придать максимального удовольствия во время прохождения игры. Релиз планируется на 15 ноября 2019 года.