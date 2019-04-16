В Mortal Kombat введут нового персонажа
Релиз известной игры Mortal Kombat 11 состоится в скором будущем. В списках ожидаемых персонажей вошла ниндзя Фрост.
Этот персонаж является ученицей популярно Саб Зиро. Раннее она также появлялась в таких релизах игры: Mortal Kombat: Deadly Alliance, Mortal Kombat: Armageddon и Mortal Kombat: Unchained. Однако эти серии менее известны, поэту многие игроки впервые сыграют на этом герое.
Напомним, что украинские филиалы отказались от продажи Mortal Kombat 11 из-за проблем с законодательством, поэтому их пользователи столкнутся с трудностями при покупке игры.
Этот персонаж является ученицей популярно Саб Зиро. Раннее она также появлялась в таких релизах игры: Mortal Kombat: Deadly Alliance, Mortal Kombat: Armageddon и Mortal Kombat: Unchained. Однако эти серии менее известны, поэту многие игроки впервые сыграют на этом герое.
Напомним, что украинские филиалы отказались от продажи Mortal Kombat 11 из-за проблем с законодательством, поэтому их пользователи столкнутся с трудностями при покупке игры.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:31