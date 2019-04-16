АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали, что спать менее 5 часов в сутки опасно для здоровья
EUR 72.70 USD 64.25
Курс валют на 16.04.2019

В Mortal Kombat введут нового персонажа

Релиз известной игры Mortal Kombat 11 состоится в скором будущем. В списках ожидаемых персонажей вошла ниндзя Фрост.
В Mortal Kombat введут нового персонажа

Этот персонаж является ученицей популярно Саб Зиро. Раннее она также появлялась в таких релизах игры: Mortal Kombat: Deadly Alliance, Mortal Kombat: Armageddon и Mortal Kombat: Unchained. Однако эти серии менее известны, поэту многие игроки впервые сыграют на этом герое.

Напомним, что украинские филиалы отказались от продажи Mortal Kombat 11 из-за проблем с законодательством, поэтому их пользователи столкнутся с трудностями при покупке игры.



 
+Дзен +Яндекс новости
Другое
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Журнал Charlie Hebdo выпустил
Разведенного Марата Башарова увидели с
В Иране десна женщины из-за редкого
В Mortal Kombat введут нового персонажа
Светлана Бондарчук впервые рассказала о
Ирина Безрукова поделилась секретами
Полиция задержала пермского Дэдпула за
Максим Галкин сравнил пожар в Нотр-Даме
Haval H6 Coupe в России заменит модель
Представители Apple Books переговорили
В Китае пассажир «на удачу» бросал в
«Иначе буду дистрофиком»: Анна
Internet Explorer угрожает безопасности
Отмечающий 50-летие Александр Семчев
Ученые утверждают, что навигаторы
Постаревшая Марина Хлебникова вышла на
Ученые обнаружили причину рецидива
Психолог назвала главные ошибки пар на
Руслан Байсаров реализует один из
На Шанхайском автосалоне представили
Яна Рудковская назвала пострадавший в
Ведущий «Места встречи» на НТВ Иван
Анджелина Джоли после развода с Питтом
Немецкие эксперты опровергли слухи о
Xiaomi выпустила мощный велосипедный
В Великобритании девушку частично
Ученые занимаются адаптацией грудного
Ученые определили, когда женщина
Эксперты рассказали о пользе и вреде
Генерал Громов, председатель
Просмотреть все новости