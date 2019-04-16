Ученые утверждают, что навигаторы ухудшают память





Как выяснили специалисты во время проведения исследования, у людей, которые работают в такси и запоминают большое количество маршрутов, более развит гиппокамп. Этот участок мозга отвечает за развитие и сохранение памяти. Его размер прямо связан с возможностью хранить информацию. В связи с наличием у обычных водителей навигатора, необходимость запоминать дорогу отсутствует. Это приводит к деградации гиппокампа и способствует развитию старческого слабоумия.Однако на навигаторах все не заканчивается. В современном обществе существует ряд гаджетов, которые на первый взгляд упрощают жизнь. В то же время они приводят к деградации мыслительных процессов, что негативно сказывается на мозге человека. Различные смартфоны, компьютеры и планшеты способны думать за людей, избавляя своего собственника от столь необходимого процесса. В перспективе это также может привести к возможным проблемам с памятью, поэтому следует ограничивать влияние технологий на человеческий организм.