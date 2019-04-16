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Ученые утверждают, что навигаторы ухудшают память

Ученые утверждают, что навигаторы ухудшают память и могут привести к старческому слабоумию. Из-за уменьшения нагрузки на мозг вероятность возникновения проблем повышается.
Ученые утверждают, что навигаторы ухудшают память

Как выяснили специалисты во время проведения исследования, у людей, которые работают в такси и запоминают большое количество маршрутов, более развит гиппокамп. Этот участок мозга отвечает за развитие и сохранение памяти. Его размер прямо связан с возможностью хранить информацию. В связи с наличием у обычных водителей навигатора, необходимость запоминать дорогу отсутствует. Это приводит к деградации гиппокампа и способствует развитию старческого слабоумия.

Однако на навигаторах все не заканчивается. В современном обществе существует ряд гаджетов, которые на первый взгляд упрощают жизнь. В то же время они приводят к деградации мыслительных процессов, что негативно сказывается на мозге человека. Различные смартфоны, компьютеры и планшеты способны думать за людей, избавляя своего собственника от столь необходимого процесса. В перспективе это также может привести к возможным проблемам с памятью, поэтому следует ограничивать влияние технологий на человеческий организм.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:17

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