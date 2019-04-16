Сторонники теории плоской Земли собираются запустить ракету с пассажирами в космос





О таких планах заявил Майкл Хьюз, собирающийся выступать в качестве пилота. Он является автором подобной идеи и приверженцем теории плоской Земли. Согласно таким взглядам, планета имеет форму диска, а не шара, а по ее краям располагается лед, мешающий водам мирового океана просто «стекать» в космос. Поклонники этой теории считают, что правительства скрывают от всех людей правду, для чего провели масштабную компанию по фальсификации информации и данных на этот счет.В этот раз Майкл Хьюз и другие сторонники плоской Земли собираются отправится в длинную экспедицию – прямо в Антарктиду. Там они намерены найти «край планеты» и доказать, что их взгляды верны. Именно с ледяного континента поклонники теории собираются запустить в космос ракету с пассажирами, которая должна подняться на высоту 100 км. Таким образом они хотят, чтобы люди своими глазами увидели, что Земля на самом деле плоская.Напомним, Майкл Хьюз уже предпринимал подобную попытку в прошлом. На самодельном летательном устройстве он поднялся на высоту 572 метра, но затем оно перестало работать и начало падать. Пилот был вынужден раскрыть спасательные парашюты.