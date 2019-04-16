Ученые доказали, что спать менее 5 часов в сутки опасно для здоровья





Ученые из Нью-Йоркского университета решили систематизировать отдельные мелкие исследования, направленные на изучение конкретных вопросов относительно сна. Они сделали вывод о том, что регулярный ночной отдых в течении пяти и меньше часов крайне опасен для здоровья. В современном мире, отмечают специалисты, существует множество мифов относительно правильного режима сна. Многие из них советуют спать не более 5 часов в день, что позволит человек чувствовать себя более бодрым и здоровым, но это ложь, констатируют ученые. Такой режим сна приводит к системным проблемам в работе всего организма.Американские ученые отмечают, сон в течении пяти часов и менее приводит к накапливающемуся риску развития целого комплекса болезней. Одна или две подобные ночи не приведут к серьезным для организма последствиям, но регулярная такая практика способна оказаться по-настоящему опасной для здоровья.Отдельно ученые рассказали о влиянии алкоголя на сон. Он мешает полноценному отдыху организма, поэтому человек всегда будет просыпаться неотдохнувшим. Также они не советуют смотреть телевизор, использовать компьютер и гаджеты перед сном, все они мешают быстро заснуть.