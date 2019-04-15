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Создатели God of War поблагодарили фанатов и подарили им тему для PS4

Создатели игры God of War, студия Santa Monica Studio, отпраздновали годовщину выхода проекта. Они поблагодарили фанатов и отметили их теплый прием очередной части знаменитой серии, а также подарили им тему и аватары для PlayStation 4 (PS4).
Создатели God of War поблагодарили фанатов и подарили им тему для PS4

Сотрудники Santa Monica Studio, создавшие God of War, выпустили праздничное видео, посвященное годовщине выхода проекта. В нем они поблагодарили фанатов за радушный прием и отметили их старания в области поддержки игры. Разработчики вспомнили множество косплеев, рисунков, граффити и смешных скриншотов, опубликованных в Сети. Не забыли они и про фанатский ролик с LEGO-диорамой, посвященной этой части God of War. Сотрудники студии уверены, что такой отклик обычных людей – главная похвала и знак качества для любого проекта.

В честь годовщины выхода God of War Santa Monica Studio подарила всем поклонникам проекта тематическую динамическую тему для их PlayStation 4, которую уже сейчас может бесплатно загрузить каждый, кто приобрел копию игры. На этом сюрпризы от разработчиков не заканчиваются, 17 апреля эти же люди получат множество аватаров для PlayStation Network, выполненных в стиле этой части знаменитой серии.

Напомним, ранее в Сети появились слухи о том, что сиквел God of War уже находится в активной разработке. Он может появится осенью 2020 года вместе с новой игровой консолью PlayStation 5.



 
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Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:36

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