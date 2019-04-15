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Татьяна Буланова рассказала о проблемах с памятью

Певица Татьяна Буланова, недавно вернувшаяся к активной творческой деятельности, рассказала о проблемах с памятью. Артистка признается, что не раз выходила на сцену, забывая все слова песни, и считает это худшей ситуацией для исполнителя.
Татьяна Буланова рассказала о проблемах с памятью

Татьяна Буланова 13 лет отсутствовала на российской эстраде, но совсем недавно певица решила вернуться к активной творческой деятельности. Артистка стала участницей очередного выпуска программы «Жить здорово» с Еленой Малышевой. Исполнительница рассказала телеведущей и зрителям о том, что у нее существуют проблемы с памятью. Она не раз выходила на сцену и полностью забывала тексты своих песен, причем тех, что исполняла на протяжении многих лет. Это привело к тому, что перед каждым выступлением певица сильно нервничает, боясь опять попасть в неловкую ситуацию. Знаменитость так описала свои ощущения: «Как говорят, что самый страшный сон артиста, когда ты выходишь на сцену и перед глазами у тебя белый лист».

Елена Малышева предложила Татьяне Булановой пройти простой тест. Она в течение 5 секунд показывала ей черно-белое изображение с треугольником и вписанным в него кругом. После этого у артистки было столько же времени, чтобы назвать все свои ассоциации с этой картинкой. Певица назвала три: «Пирамида, паззл, маленькое в большом». Елена Малышева отметила, что нормой считается 5 ассоциаций. Она посоветовала Татьяне Булановой употреблять пищу, содержащую витамин B12.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:01

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