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Skoda показал тизер нового кроссовера Vision GT

Чешский автопроизводитель Skoda показал тизер своего нового электрического кроссовера Vision GT. Внешний вид новинки продолжает развитие дизайна моделей прошлого поколения, но при этом привносит в него современные решения и тенденции.
Skoda показал тизер нового кроссовера Vision GT

Автопроизводитель Skoda показал публике свой новый электрический кроссовер Vision GT. Для этого он выпустили небольшой тизер, продемонстрировавший внешний вид новинки: спереди и сзади. На данный момент о новом автомобиле чешского бренда неизвестно ничего, ведь совсем недавно никто не знал о его существовании. Несмотря на это, эксперты предполагают, что новый кроссовер Vision GT получит электродвигатель повышенной мощности, об этом говорит приписка GT. Предполагается, что показ новинки стоит ожидать уже осенью 2019 года, чешская компания Skoda может привезти новую модель на автосалон во Франкфурте. Эксперты отметили, что перед этим мероприятием бренд вероятно выпустит еще несколько тизеров, раскрывающих новые подробности этой новинки.
Skoda показал тизер нового кроссовера Vision GT

Напомним, в марте Skoda в рамках Женевского автосалона представила свой очередной концепт – кросс-купе Vision iV. Он оснащен сразу двумя электродвигателями, чья общая мощность составляет 306 лошадиных сил. Эти соловые установки позволяют автомобилю разгоняться до «сотни» за 5,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:53

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